畢彼特受訪稱走出婚變陰霾　自爆：曾萌輕生念頭　破戒重拾酒杯

【Brad Pitt／畢彼特】現年62歲的荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt）近日接受《Esquire》雜誌專訪，首度剖白與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）爆婚變及陷入家庭低谷期間，曾因承受沉重痛苦而萌生結束生命的極端念頭，又承認本來已戒酒7年的他，目前已經「破戒」，已重新開始飲用葡萄酒。



畢彼特與前妻安祖蓮娜祖莉由熱戀、結婚走到離婚，令畢彼特曾陷入人生低谷。（《史密夫決戰史密妻》電影劇照）

飛機衝突後爆發離婚官司 畢彼特曾入匿名戒酒會求助

據美媒《TMZ》及娛樂新聞網站《Page Six》報道，現年62歲的畢彼特自2016年與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）在私人飛機爆衝突並引發離婚訴訟後，一度下定決心戒酒，又曾在匿名戒酒會尋求協助。然而在最新發布的專訪中，他大方地為記者提供葡萄酒，並坦承自己已經「重拾酒杯」。

畢彼特指離婚訴訟期間是人生中最黑暗的時刻，甚至一度萌生過結束生命的極端念頭。資料圖片。（GettyImage）

坦承重拾酒杯 畢彼特：學會克制與節制

對於自己打破戒酒生活重拾酒杯，畢彼特在訪問中親口表示：「我戒酒了7年，然後我重新回到了酒桌上，但這次是以一種更克制的方式。」他透露中間曾有幾次過於自信而喝多了，但隨後便警惕喊停：「現在我可以喝幾杯，但不能喝太多，我必須保持專業與節制。」

這場與安祖蓮娜祖莉長達數年的離婚訴訟，曾將畢彼特逼入精神絕境。（《殺手列車》劇照）

婚變痛失6子女撫養權 曾陷黑暗萌生極端念頭

因陷入長達數年的離婚及子女撫養權官司，加上與6個孩子關係疏離，曾將這位荷里活男神逼入絕境。畢彼特在訪談中剖白，指那段日子是他人生中最黑暗的時刻，甚至一度萌生過結束生命的極端念頭。

畢彼特與前妻安祖蓮娜祖莉由熱戀、結婚走到離婚，令畢彼特曾陷入人生低谷。（GettyImage）

走出離婚陰霾擁抱生活 珍惜清晨陽光

畢彼特如今已走出離婚陰霾，選擇以更坦然的心態與中年脆弱和解，他笑言現在的自己格外珍惜清晨的陽光：「如果你前一天晚上喝得太多，就會錯過美好的早晨，那太可惜了。」從戒酒到懂得節制放鬆，他選擇坦然面對過去，重新擁抱生活。