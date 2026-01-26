盜墓者羅拉︱顛覆安祖蓮娜祖莉噴血性感經典　新劇女主角拒做肉彈

經典冒險動作電玩遊戲《盜墓者羅拉》於九十年代紅遍全球，以女主角羅拉第一身潛入古跡墓穴爭奪寶物作為遊戲主線，結合冒險奪寶、槍戰動作等元素，爆紅後隨即被改編成為電影。《盜墓者羅拉》曾經兩度被拍成電影，分別由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）及艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）飾演羅拉，其中尤其以安祖蓮娜版本最具代表性，當年一身緊束全身玲瓏浮凸線條的銀色皮衣，噴血性感程度簡直令男觀眾為之傾倒狂迷！

據美國媒體《洛杉磯時報》報道，串流平台Amazon Prime即將第三度改編《盜墓者羅拉》，並拍成系列電視劇，將由29歲英國女星蘇菲特納（Sophie Turner）飾演羅拉。此前，蘇菲特納曾主演熱播魔幻劇集《權力遊戲》（Game of Thrones）及超級英雄電影《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men：Dark Phoenix），在歐美影視觀眾間累積不少人氣，因此主演系列劇集消息一出，掀起不少討論。

蘇菲特納接受訪問期間，透露《盜墓者羅拉》劇集將會由羅拉的背景故事出發，講述她作為一位天賦異稟、能力卓越的考古學家，削減性感尤物的形象，一定程度上顛覆羅拉角色的塑造：「這是一個關於她個人出身的故事，並非一次炫耀她有多火辣性感的過程，與大家一直喜歡的遊戲與電影不同。」蘇菲特納強調不會讓自己飾演的版本變成「性感肉彈」，雖然早前釋出的造型照中，蘇菲特納以背心短褲將羅拉的遊戲造型接近百分百還原，然而卻未如以往設計不斷以緊身剪裁增強上圍視覺效果。