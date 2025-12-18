蝙蝠俠2︱黑寡婦落實過檔DC曝反派陣營　畢彼特愛瑪史東先後拒演

DC超級英雄電影《蝙蝠俠》（The Batman）於2022年重啟上映，由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）飾演最新版本蝙蝠俠與布魯斯韋恩，電影當年大受歡迎並衍生《The Penguin）劇集，亦落實將會開拍續集《蝙蝠俠2》。據指即將於2027年上映的《蝙蝠俠2》目前正密鑼緊鼓籌備明年初開鏡，曾飾演對家Marvel黑寡婦的施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）有傳力爭女反派主角，至今仍然與製片方商討當中。

《蝙蝠俠》於2022年重啟上映，由羅拔柏迪臣飾演最新版本蝙蝠俠與布魯斯韋恩。（《蝙蝠俠》電影劇照）

《蝙蝠俠》上集結局以貓女與蝙蝠俠分道揚鑣作結。（《蝙蝠俠》電影劇照）

Zoë Kravitz飾演的貓女據指將不會在第二集回歸。（《蝙蝠俠》電影劇照）

《蝙蝠俠》上集結局以蝙蝠俠與貓女分道揚鑣作結，據外媒報道貓女亦不會在續集回歸，日前更流傳施嘉莉祖安遜已落實主演女反派Gilda Gold，亦即「雙面人」Harvey Dent的妻子，正式由Marvel過檔至DC之餘，間接令反派陣營曝光，與此同時電影亦正在尋覓雙面人與父親Christopher Dent的理想演員。

施嘉莉祖安遜據指已落實主演女反派Gilda Gold，亦即「雙面人」Harvey Dent的妻子！（GettyImages）

「黑寡婦」施嘉莉祖安遜正式從Marvel過檔DC！（《鐵甲奇俠2》電影劇照）

然而《蝙蝠俠2》選角過程未如預期順利，劇組原打算請金像男配畢彼特（Brad Pitt）飾演Christopher Dent一角，卻被畢彼特以檔期不合為由拒絕；另外早於施嘉莉祖安遜主動接洽角色前，劇組亦曾邀請愛瑪史東（Emma Stone）飾演女主角，但亦被愛瑪史東拒絕。

愛瑪史東亦拒演《蝙蝠俠》女主角。（視覺中國）