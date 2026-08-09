2026暑期陸劇盤點：《御廷謠》火熱　《這一秒過火》收視口碑倒掛

2026年暑期檔劇集混戰進入白熱化，市場卻出現口碑與收視的巨大反差現象：播放量節節攀升的劇集，口碑卻悄然滑坡，「高收視、低評分」的倒掛現象屢見不鮮。《御廷謠》開播首日收視即登省級衛視同時段榜首，話題熱度持續走高，只是暫未累積足夠有效評價、豆瓣尚未放出公開分數；同期大熱民國劇《這一秒過火》招商金額破億、網播亮眼，豆瓣卻僅5.1分。兩劇一經對比，折射出內地劇集「流量不等於口碑」的市場生態，亦引爆網民站隊之爭。



暑期檔《御廷謠》空降開播，官方釋出宣傳海報。（微博@電視劇御廷謠）

招商金額破億、網播亮眼，豆瓣卻僅5.1分。（微博@這一秒過火官微）

《御廷謠》vs《這一秒過火》數據對比

《御廷謠》於7月27日傍晚方取得發行許可證，距開播不足24小時，以「零宣傳」姿態空降湖南衛視金鷹獨播劇場及芒果TV，首播酷雲收視（內地收視率統計平台）峰值達0.4872%，雙集平均0.3838%，拿下同時段第一；芒果TV首晚播放量突破1,800萬。

歡網大數據官號發布8月3日衛視黃金時段劇集收視排行表，《御廷謠》收視排第一、《這一秒過火》排第二。（微博@歡網大數據）

《這一秒過火》由張凌赫、王楚然領銜主演，改編自作家「匪我思存」虐戀作品《如果這一秒，我沒有遇見你》，開播前雙平台預約破千萬，招商總額高達1.2億元，刷新近年民國劇招商紀錄。劇集播時，全網有效播放量突破7億，長期穩居網播熱度前列，惟觀眾評分吹冷風，豆瓣開分僅5.1分，逾三成（32.8%）觀眾給出一星差評，在口碑上肯定算是打了敗仗。

《這一秒過火》在豆瓣有超兩萬觀眾合共打出 5.1 分，算是影視作品中評分較低。（微博@河北長城網）

劇集遭詬病的重點包括重度濾鏡及劇情邏輯薄弱，幾乎是靠顏值與氛圍感支撐熱度，屬典型「熱度高、口碑低」之作。

網友詬病《這一秒過火》濾鏡廉價、劇情邏輯薄弱，靠顏值與氛圍感支撐熱度。（《這一秒過火》劇照）

誰是2026暑期劇王？網民評價兩極化與口碑爭議

網民在社交平台圍繞「誰才是暑期檔劇王」爭論不休，力撐《御廷謠》者認為，劇集聚焦科舉舞弊、漕運貪腐等議題，借古喻今，較主打戀愛糾葛者更具社會話題度。

誰是2026暑期劇王？《御廷謠》聚焦科舉舞弊、漕運貪腐等議題，借古喻今獲得不少網民力撐。（微博@電視劇御廷謠）

《這一秒過火》的粉絲則強調，該劇情感刻畫細膩、演員演繹出彩，商業表現亮眼，不能單憑豆瓣分數否定其市場價值。

《這一秒過火》獲粉絲力撐情感刻畫細膩、演員演繹出彩，商業表現亮眼。（微博@這一秒過火官微）

中立觀點直言，豆瓣評分僅供參考，收視、網播、招商三項數據須綜合看待，熱度與口碑分離已成影視圈常態。

業內人士拆解陸劇「口碑倒掛」：流量與質量的兩難

業內分析指出，兩劇之差異恰代表兩種營運思路：

《御廷謠》走「空降突圍、靠社會情緒帶動傳播」路線，反腐、寒門逆襲等題材易引大眾共鳴，開播初期備受青睞，惟後續劇情薄弱恐導致評分回落。

《御廷謠》走正統權謀路線，反腐、寒門逆襲等題材易引大眾共鳴，開播初期備受青睞。（微博@電視劇御廷謠）

《這一秒過火》依靠超高人氣演員與虐戀IP效應，前期宣發投入巨大，收割大量播放，惟劇本打磨不足，難以積累高口碑。

《這一秒過火》靠演員人氣與 IP 引流熱度，劇本欠佳口碑難走高。（微博@這一秒過火官微）

這場暑期檔對決亦反映今觀眾追劇標準嚴重分化，有人追求情緒爽感，有人看重劇作質量，難再現一部劇令所有人滿意之局面。