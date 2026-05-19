35歲男星拍美劇拍到踢職業足球聯賽　成埃爾帕索機車隊前鋒勁熱血

Apple TV+製作的大熱喜劇《乜都得教練》（Ted Lasso）在過去的艾美獎表現亮麗，曾多次奪得「最佳喜劇」、「最佳喜劇類男主角」等獎項。劇集講述美國二流美式足球教練Ted Lasso受僱執教一支英國足球隊的故事，當中有不少英美文化衝突，搞笑得來同時又有暖心激勵熱血場面。劇中演員Cristo Fernández竟然獲簽約成為職業足球員，完美呈現了劇集的「Believe」精神。

Apple TV+製作的大熱喜劇《乜都得教練》（Ted Lasso）在過去的艾美獎表現亮麗，曾多次奪得「最佳喜劇」、「最佳喜劇類男主角」等獎項。（《乜都得教練》海報）

拍美劇拍到踢職業足球賽？

在劇中飾演足球員「Dani Rojas」的Cristo Fernández在成為演員前，在15歲前曾於家鄉墨西哥瓜達拉哈拉踢青年隊，後因膝蓋受傷而被迫放棄。如他在劇中的名言「Football is life」，Cristo Fernández日前實現了劇中的足球夢，與美國職業足球冠軍聯賽（USL）的埃爾帕索機車隊（El Paso Locomotive FC）簽約成為職業足球前鋒，一圓足球夢。

Cristo Fernández在劇中飾演足球員「Dani Rojas」。（劇照）

Cristo Fernández在劇中的名言是「Football is life」。（劇照）

Fernández在經過兩個多月的試訓後，正式加盟機車隊，重返職業賽場。正式獲簽約成職業球員後，他表示：「足球一直是我生命與身份的重要部分，無論人生帶我到何處，職業競爭的夢想從未真正離開我的心。我非常感激 El Paso Locomotive FC – 球會、教練、職員，尤其是我的隊友 – 為我敞開大門，從第一天起就給予我競爭機會。這段重返職業 fútbol 的旅程，是關於相信自己、承擔風險，並無論道路多麼出人意表，都繼續追逐夢想。」