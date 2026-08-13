車銀優獲邀演韓劇《徐羅伐之刀》　《暴君的廚師》導演張太侑新作

撰文：錢德勒
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有「臉蛋天才」之稱的韓國男團ASTRO成員車銀優，日前傳出有望在退伍後接拍奇幻浪漫古裝新劇《徐羅伐之刀》（Seorabeol Knife），這部由《暴君的廚師》導演張太侑主理的劇集，有可能成為其復出演藝圈的首部作品。經紀公司Fantagio證實已收到劇本邀約，惟目前車銀優正服役中，團隊僅將其列為退伍後的考量作品之一，尚未正式敲定。這是男神車銀優早前陷入高達200億韓元（約1億港元）的天價逃稅風波後，首度曝光的新工作動向。

「臉蛋天才」車銀優日前傳出有望在退伍後接拍《暴君的廚師》導演張太侑掌鏡的新劇《徐羅伐之刀》。（IG@eunwo.o_c）
《暴君的廚師》由知名導演張太侑執導。（IG@tvn_drama）

入伍前捲天價逃稅風波　結清稅款後仍提「稅務不服審判」

車銀優目前正以國防部勤務支援隊陸軍軍樂兵身份服役，預計於2027年初退伍。據韓聯社及《朝鮮日報》等媒體報道，他在入伍前夕因其母親成立的個人公司涉嫌以「空殼公司」方式避稅，遭韓國國稅廳追繳超過200億韓元（約1億港元）個人所得稅，創下韓國藝人最高追繳稅款紀錄。

車銀優入伍前夕因其母親成立的個人公司涉嫌以「空殼公司」方式避稅，需要補繳超過200億韓元（約1億港元）個人所得稅。（IG@eunwo.o_c）

經紀公司Fantagio方面透露，相關款項已於今年4月全額繳清。不過據KBS新聞報道，車銀優一方對巨額稅務評估仍感不服，經紀公司已依法向國稅審判院提出「稅務不服審判」的行政救濟程序，要求司法機關重新審查稅款評估的合法性。車銀優早前亦曾發文致歉，表示會謙虛接受最終調查結果。

車銀優經紀公司Fantagio方面透露，車銀優已於今年4月全額繳清相關稅款。（IG@eunwo.o_c）

《暴君的廚師》導演開新劇《徐羅伐之刀》

在稅務行政救濟程序持續進行期間，車銀優退伍後的演藝規劃亦備受關注。劇集《徐羅伐之刀》預計由曾執導《暴君的廚師》的知名導演張太侑掌鏡，故事講述現代米芝蓮星級主廚意外穿越回到新羅時代古都「徐羅伐」的奇幻經歷。據每日經濟新聞分析，《徐羅伐之刀》將與《暴君的廚師》共享相似的美食奇幻世界觀。

《暴君的廚師》由知名導演張太侑執導。（IG@tvn_drama）
車銀優退伍後疑似接拍劇集《徐羅伐之刀》，預計由曾執導《暴君的廚師》的知名導演張太侑掌鏡。（IG@eunwo.o_c）

經紀公司Fantagio則強調，車銀優目前正專注履行軍旅義務，團隊雖收到多方作品邀約，但對於復出作的選擇仍持開放態度，所有項目均在客觀評估階段。

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