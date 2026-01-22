韓星車銀優驚傳「逃稅200億韓元」　疑藉母親設空殼公司避稅

韓國「頂流」男神車銀優驚傳捲入稅務風波。據悉，韓國國稅廳早於2025年春天對其展開高強度審查，指其疑似透過母親崔某設立的空殼公司A法人進行避稅。車銀優個人被追繳超過200億韓元（約1.15億港元）的個人所得稅，此金額刷新了韓國藝人史上最高追繳紀錄。車銀優所屬經紀公司Fantagio表示：「目前正在整理官方立場。」

車銀優驚爆疑藉母親建空殼公司「逃稅200億韓元」。（ig@eunwo.o_c）

疑似利用三方合約鏈轉移收入

調查指出，車銀優在已有經紀公司Fantagio的情況下，其母於江華島註冊「A法人」，形成「Fantagio→A法人→車銀優」的轉手合約。國稅廳懷疑，此舉旨在將原本需繳納45%個人所得稅的演藝收入，轉移至適用稅率僅19%至25%的法人名下。國稅廳調查發現，該公司「無實際辦公場所及服務人員，未提供與Fantagio有區別的實質性服務」，僅被視為分散收入的工具。

國稅廳懷疑車銀優利用三方合約鏈轉移收入。（ig@eunwo.o_c）

調查範圍擴大至經紀公司

隨著調查深入，風波已波及至經紀公司Fantagio。由於國稅廳不承認連接Fantagio與車銀優的A法人的實質，調查的波及範圍擴大至Fantagio和車銀優雙方，認定Fantagio處理了A法人的「虛假稅務發票」，從而在去年8月被首爾國稅廳追繳82億韓元（約4,800萬港元）稅款。即使Fantagio對此提出了課稅不當審查請求，結果也並未改變。

車銀優經紀公司Fantagio去年8月被首爾國稅廳追繳82億韓元（約4,800萬港元）稅款。（ig@eunwo.o_c）

車銀優方強硬否認

面對指控，車銀優方表示「A公司並非沒有實體的空殼公司，而是正式登記的大眾文化藝術企劃業者」，具備實際業務。關於設立動機，其方辯稱：「因Fantagio管理層頻繁變動，母親為保護其權益直接參與經紀業務」。目前，車銀優方已對國稅廳的決定提出異議，目前正等待所申請的「課稅前適法性審查」結果。