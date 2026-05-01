車銀優逃稅200億韓幣後首度現身　黑西裝登台臉圓壯一圈引發熱議

韓國男星車銀優日前因涉嫌透過「水泥房」空殼公司逃稅200億韓元而形象崩壞，雖已於4月初補繳130億稅款並致歉，但仍面臨最高5年刑期與終身封殺的危機。神隱多時的他近日首度以軍樂隊成員身分露面，黑色西裝下身形明顯變壯且臉部圓潤，引發網友熱烈討論。



車銀優逃稅風波後首次現身。（微博圖片）

車銀優黑色西裝現身軍樂隊活動。（微博圖片）

黑色西裝現身軍樂隊活動引熱議

陷入逃稅疑雲而神隱多時的韓國男星車銀優，日前終於在服役期間首度公開露面。他身穿剪裁俐落的黑色西裝、頭戴禮帽，以韓國陸軍軍樂隊成員的身分登台表演。現場目擊者紛紛指出，相比入伍前的纖細花美男形象，車銀優的身形因軍隊訓練顯得明顯健壯，臉部輪廓也因體能鍛鍊與規律作息變得更為圓潤。他在台上標準的敬禮動作，成了風波爆發後外界窺探其現狀的唯一窗口。

網民評價車銀優大變樣，肯定對自己很好。（微博圖片）

車銀優兩百億稅務黑洞

車銀優這次跌落神壇，導火線是韓國國稅廳的一項重磅指控。調查顯示，車銀優涉嫌透過母親名義，在未裝修的「水泥房」地址設立空殼公司，將個人收入稅率從法定的45%硬生生壓縮至20%，涉嫌逃稅總額高達200億韓元。

涉嫌逃稅總額高達200億韓元。（ig@eunwo.o_c）

車銀優已於2026年4月8日全額補繳了130億韓元的稅款，並兩度發表聲明致歉，坦承「責任全在自身」。與此同時，其經紀公司Fantagio也因連帶責任被追繳82億韓元。這場風波讓其昔日「正直青年」的完美人設毀於一旦，護膚品牌Abib等合作方已迅速下架其所有廣告。

車銀優社交平台道歉聲明。（IG@eunwo.o_c）

車銀優新劇宣傳受阻

車銀優於2025年7月入伍，預計將於2027年1月27日退伍。諷刺的是，他在入伍前主演的《超能路人甲》已定檔於今年5月15日全球上線。由於身處軍營，車銀優不僅無法親自參與宣傳，更因軍方紀律限制，難以對外界排山倒海的輿論做出進一步的公開回應。這次軍樂隊的演出，竟成了他應對負面新聞時，唯一一次主動且無聲的曝光。

車銀優主演的《超能路人甲》即將上線。（微博圖片）

司法與演藝生命的雙重威脅

雖然車銀優已採取補繳措施，但這並不意味著法律責任的終結。若國稅廳最終將其定性為「惡意逃稅」，車銀優恐將面臨5年以上的有期徒刑，甚至可能面臨南韓演藝圈的終身從業限制。

目前輿論兩極，部分激進網友諷刺其為「逃稅天才」，認為金錢補救無法挽回信用破產。對於車銀優而言，這場在軍旅生涯中爆發的風暴，無疑是他出道以來最嚴峻的生存挑戰。亦有不少國外粉絲開玩笑表示，車銀優逃的是韓幣，與海外的粉絲無關。