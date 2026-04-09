車銀優補繳130億韓元稅款　公開致歉坦言疏忽所致並非刻意逃稅

早前韓國藝人車銀優遭韓國國稅廳指控涉嫌逃稅高達200億韓元（約合一億港幣），其透過母親設立的空殼公司轉移個人收入。近日車銀優透過個人社群媒體發文，確認已全額補繳約130億韓元（約6870萬港幣）稅款，並就稅務爭議正式道歉，強調所有責任由個人承擔。



車銀優（IG@chaumetofficial）

車銀優補繳130億韓元税款

車銀優近日已完成稅款補繳，實際金額為130億韓元（約6870萬港幣），較先前媒體報導的200億韓元（約合一億港幣）大幅減少。主因是重複課稅部分經退稅調整後，最終實繳淨額隨之縮減。通過相關採訪了解，根據系統流程，就算想提前繳稅也無法繳納。因為必須等到稅單下發才能繳稅，而直到最近稅單都未下達，所以車銀優本人也無法得知「130億韓元」（約6870萬港幣）此一確定金額。外界廣為流傳的「逃稅金額200億韓元」（約合一億港幣）僅為推測金額，並非確定數額。

車銀優目前正在當兵 。（韓國陸軍訓練所官網）

車銀優方稱並非刻意逃稅

車銀優逃稅消息在年初就提前曝光，導致「預估的200億韓元」（約合一億港幣）被當作最終確認的數字而廣為流傳，進而引發了更廣泛的關注。而事實是他一直在拖延繳稅，直到現在才繳納了130億韓元（約6870萬港幣），而不是因為沒有收到確定金額的稅務通知才拖延至今。

車銀優方面解釋稱，絕無故意推遲繳稅的行為，同時就此次一系列事件再次低頭道歉。對此，有人投以批評和懷疑的目光，問道：「既然你反正都要付錢，為什麼不盡快付清，反而拖延時間、玩弄心理戰術呢？」、「你為什麼要逃避責任、拖延時間？」以及「你不是在找不到解決辦法之後才勉強付清的嗎？」

車銀優（Instagram@eunwo.o_c）

車銀優就税務爭議正式道歉

近日車銀優通過社交平台再次發文道歉，在聲明中為稅務爭議道歉並表示已經補繳完成相關稅款，尊重國稅局的流程與結果，全額繳清所有相關稅收，後續剩餘程序也會全力配合。明確所有責任全在自身，「責任在我身上，而不是我的家人或公司。」強調責任與家人公司無關，是自己在創立公司、籌備活動的過程中用心不足所致，會對自己的選擇與行動負責到底。