《牛來》丨「爛到極致」狂吸網民二創打卡　票房破300萬遭急下架

國產3D動畫電影《牛來》，近日在內地網絡引發現象級討論。電影因極度粗糙的畫質、動作生硬且荒謬的劇情，激發全網的獵奇心態。該片在零宣傳的情況下空降院線，短短數日內，票房竟逆襲狂飆突破300萬元人民幣（約350萬港幣），更因片名諧音「牛市來」而吸引大批股民買飛「討彩頭」，成為內地影史投資回報率最高的超低成本神作。

國產3D動畫電影《牛來》票房突破300萬人民幣。（小紅書@电影《牛来》-信雨萌）

母子5年「純手搓」動畫成本僅千元

這部締造票房神話的《牛來》，全片幾乎由一對母子包辦，出品方更只是一家資本額僅10萬元人民幣（約11萬港幣）的裝潢公司。兒子信雨萌一邊自學一邊製作，身兼導演與配音；母親孫麗芳為了支持兒子的夢想，一手包辦編劇、配音及演唱片尾曲。據傳全片製作成本僅在數千至萬元人民幣之間，隨著票房衝破百萬，已直接寫下中國影史投資回報率的奇蹟。

《牛來》全片製作成本僅在數千至萬元人民幣之間。（網上圖片）

《牛來》全片製作成本僅在數千至萬元人民幣之間。（網上圖片）

網民二創打卡掀狂熱

《牛來》故事講述小牛「牛來」與豹子「豹拉」的成長與友情，最後反轉發現「一切只是一場夢」。然而，其崩壞的3D建模與毫無邏輯的配音，讓首批入場的觀眾直呼「度秒如年」。未料劣評片段在網上迅速瘋傳後，大批二創作品湧現。觀眾紛紛開啟「朝聖模式」，入場不再是為了欣賞電影，而是為了在社交平台曬飛打卡。更有內地分析平台一度大膽預測，該片最終票房有機會突破1,800萬元人民幣（約2000萬港幣），引來多間影院紛紛加場。

《牛來》劣評片段在網上迅速瘋傳引起熱議。（網上圖片）

《牛來》劣評片段在網上迅速瘋傳引起熱議。（網上圖片）

導演證實電影於院線已正式下架

由於電影爆紅，部分大連當地的戲院因「擔心影響大連形象」而主動將電影下架，隨後下架範圍更進一步擴大。對此，導演信雨萌於今日（16日）正式發表公開聲明，證實《牛來》院線階段已正式落幕。他坦言這次是一次「完整的創作實踐」，並謙虛表示：「有喜愛也有批評，所有聲音我們都認真拿下。我們明白作品尚有很多值得改進的地方，也尊重每一位觀眾的看法。」信雨萌由衷感謝願意走進影院的觀眾，強調這段經歷對團隊十分珍貴，未來會「沉澱反思，在之後的創作裡繼續努力」。

導演證實電影於院線已正式下架。（網上圖片）