《師兄太穩健》搞笑爆紅！敖瑞鵬爆金句：搞事，我來；揹鍋，你來

古裝仙俠喜劇《師兄太穩健》於8月19日開播即爆紅！該劇改編自網絡熱門小說《我師兄實在太穩健了》，由何澍培執導，敖瑞鵬、孫珍妮與艾米領銜主演。劇集預告片釋出後憑藉反傳統的喜劇節奏與爆笑對白迅速在網上爆紅，特別是敖瑞鵬一句：「搞事，我來；揹鍋，你來！」令網民一聽就笑，令劇集成為本季話題大熱作品。



古裝仙俠喜劇《師兄太穩健》改編自網絡熱門小說《我師兄實在太穩健了》於8月19日正式開播。（微博＠剧集师兄太稳健）

《師兄太穩健》由何澍培執導，敖瑞鵬、孫珍妮與艾米領銜主演。（微博＠剧集师兄太稳健）

反傳統「護短」情節 男主角低調保命

傳統仙俠劇多流行無條件「護短」、隨時替小師妹擋槍的完美師兄，但《師兄太穩健》卻走出全新路線。據了解，敖瑞鵬飾演的男主角李長壽是奉行「低調保命」的修煉哲學，主張不招惹是非、凡事謀而後動。劇中他對艾米飾演的小師妹藍靈娥理直氣壯喊出：「搞事，我來；揹鍋，你來！」說完隨即拔腿就跑，極具反差感的互動被網民戲稱為「反向寵妹」。

搞事，我來；揹鍋，你來！ 男主角李長壽

敖瑞鵬飾演的男主角李長壽對艾米飾演的小師妹藍靈娥理直氣壯喊出：「搞事，我來；揹鍋，你來！」說完即跑。（《師兄太穩健》劇照）

敖瑞鵬飾演的男主角李長壽對艾米飾演的小師妹藍靈娥理直氣壯喊出：「搞事，我來；揹鍋，你來！」說完即跑。（《師兄太穩健》劇照）

現代笑料融入古裝仙俠 網民大讚劇集不俗套

預告中除了卸鑊金句外，飾演李長壽的敖瑞鵬還將招式取名為「滾筒洗衣機」、面對詢問悠哉回答「計算機動畫特效」（電腦特效）等融合現代笑料橋段的荒謬情節，將喜劇效果發揮得淋漓盡致。許多觀眾留言大讚劇集不落俗套：「終於不用看油膩的護短橋段了」、「這跟現實中的親哥一模一樣」。