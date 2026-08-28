中國女留學生「文文」肢解案！疑兇身份偽裝撞橋希治閣《迷魂記》

韓國大邱市揭發一宗震驚社會的殘肢命案。25歲中國籍女留學生「文文」於大邱加圖立大學研究生畢業後，不幸疑遭同校外聘的中國籍姓鄭講師殺害並肢解。警方指疑兇殺人後為掩飾罪行，曾穿上女裝假扮死者離開案發現場，企圖通過製造虛假閉路電視（CCTV）畫面擾亂警方調查方向。



這種疑兇男扮女裝的「以假亂真」的手法，瞬間讓大量網民聯想起「緊張大師」電影導演希治閣於1958年神作《迷魂記》（Vertigo）橋段，戲中兇手把「假扮死者」、「身份偽裝」的橋段玩得出神入化。



25歲中國籍女留學生於大邱加圖立大學研究生畢業後，不幸疑遭同校外聘的中國籍姓鄭講師殺害並肢解。（社交網站圖片）

中國女留學生「文文」肢解案疑凶這種男扮女裝的「以假亂真」的手法，瞬間讓大量網民聯想起「緊張大師」電影導演希治閣1958年神作《迷魂記》（Vertigo）橋段。（《迷魂記》海報）

肢解案細節令人心寒 講師男扮女裝擾亂警方調查

25歲中國女留學生「文文」於大邱加圖立大學研究生畢業，於8月14日入境韓國領取畢業證書，隨後與家人失去聯絡，家屬曾在網上緊急發帖尋人。韓國警方於8月25日在慶山市尋獲其遺體，並當場拘捕一名30多歲的中國籍鄭姓疑犯，證實其身份為死者同校的外聘講師。

25歲中國女留學生「文文」於大邱加圖立大學研究生畢業，於8月14日入境韓國領取畢業證書，隨後與家人失去聯絡。（社交網站圖片）

警方翻查CCTV發現，8月20日凌晨2時文文隨鄭某返回其住所後再無現身。當晚10時半，鄭某殺人分屍後，為了製造女方仍在生的假象，刻意換上女方的衣物並戴上帽子，拖著文文的行李箱離開住所；途中更關掉對方手機，再於車站洗手間換回男裝折返家中。

社交網站流傳尋找失蹤中國籍25歲女子（右）的帖文，旁邊為韓國前總統文在寅。（社交網站）

8月21日晚，鄭某甚至主動報警自稱是文文男友以誤導調查。警方鎖定鄭某為主要嫌疑犯後將其拘捕，鄭某已供認部分案情，承認勒死文文並於慶山及京畿道等地棄屍。大邱地方法院已於8月27日以有逃跑風險為由簽發逮捕令。

一名在韓國留學的25歲中國女研究生自2026年8月20日晚上起在大邱失蹤，警方翌日接到首個相關失蹤報案，並於25日晚發現其遺體，搜查後拘捕一名30多歲涉案男子。圖為涉案男子。（YTN截圖）

網民憶起希治閣《迷魂記》 共通點為「身份偽裝」

案中鄭姓講師企圖利用男扮女裝與報假案來誤導警方的犯罪手法，令許多網民指類似情節曾於多部影視作品中出現，而殿堂級電影導演希治閣1958年神作《迷魂記》，就把兇手設局「假扮死者」的橋段玩出了心理驚悚的極致。

殿堂級電影導演希治閣1958年神作《迷魂記》，就把兇手設局「假扮死者」、「身份偽裝」的橋段玩出了心理驚悚的極致，，如同現實生活中鄭某的手法一樣恐怖驚悚。（《迷魂記》劇照）

兇手聘女子假扮已死妻子

《迷魂記》劇情講述富商早就殺害了妻子，但他僱用了女子打扮成妻子的模樣，並故意在患有畏高症的偵探面前四處遊蕩，而且表現出精神恍惚的樣子，看似是生無可戀。最終假妻子跑上鐘樓，富商順勢將真妻子的屍體拋下，讓偵探成了目擊「人妻跳樓自殺」的最有力目擊證人。偵探在法庭上自責地作供，堅稱這是一宗自殺悲劇，結果幫助真兇逍遙法外。雖然其後因「假妻子」愛上偵探，兩人的聯繫讓真相曝光，但最終「假妻子」在同一位置墮下身亡，整個佈局讓觀眾看得驚心動魄。

《迷魂記》劇情講述富商早就殺害了妻子，但他僱用了女子打扮成妻子的模樣，來假裝妻子並未死亡，製造身份偽裝企圖騙過警察，與疑兇鄭某的手法近似。（《迷魂記》劇照）

網民認為中國女留學生「文文」肢解案與《迷魂記》共通之處，就是兇手在殺人後以「身份偽裝」手法擾亂警方調查，在科技沒那麼進步的年代可能容易蒙混過關，但現今世代真兇恐怕難逃法網。