AI短劇《把人寫成了妖》懶人包！網民封神作10大重點一文看懂隱喻

長達26分鐘的內地AI生成短劇《我這一生最大的罪，是把人寫成了妖……》近期橫掃Bilibili（B站），截至今日（28日）為止，播放量已極速突破1447萬。本片以東漢末年為背景，全片零真人演出，透過荒誕的妖異怪談，撕開朝廷粉飾太平的假象，刻畫底層百姓的饑荒苦難。面對播放量狂飆，創作者「青瓜蛋」甚至驚呼「以為被網絡欺凌」。究竟此劇為何可以爆紅？本文整理出10大重點，揭何解此劇會被封為AI神作。



內地AI生成短劇《我這一生最大的罪，是把人寫成了妖……》近期橫掃Bilibili（B站），截至28日播放量極速突破1447萬。（B站@青瓜蛋丶）

1.劇本創作靈感源自《搜神記》

故事設定在東漢末年黃巾起義前夕。片中的妖異諸事，是創作者借鑑了東晉干寶的《搜神記》風格，將幾年前的一篇隨筆重新修改，編織出帶有濃厚中式恐怖與志怪色彩的懸疑敘事。

《把人寫成了妖》故事設定在東漢末年黃巾起義前夕。（B站@青瓜蛋丶）

2.「裴令史」巡查背後的底層疾苦

劇中主角是一名漢代蘭台令史，奉命下鄉調查怪事。朝廷要求他記錄「妖異」，他卻在沿途查訪中，掀開了百姓遭逢天災、重稅與暴政的血淋淋現實。

劇中主角是一名漢代蘭台令史，奉命下鄉調查怪事。（B站@青瓜蛋丶）

3.突破AI短劇俗套：借妖探討社會命題

劇中最大的悲劇，在於所謂的吃人妖怪，全是走投無路的難民。裴令史為免這些苦難平民被朝廷當作叛黨清算，只能借妖之名保護他們，籍此探討謊言、權力與人性的沉重命題。

《把人寫成了妖》是一部立意深度遠超多數的AI短劇。（B站@青瓜蛋丶）

4.11字金句震撼全網

片尾字幕打出「後人讀妖，勿問鬼神，問蒼生」，這短短十一個字直接將古代的怪力亂神轉化為對民生尊嚴的沉重叩問，引發海量共鳴。

《把人寫成了妖》片尾字幕打出「後人讀妖，勿問鬼神，問蒼生」，引發海量共鳴。（B站@青瓜蛋丶）

《把人寫成了妖》片尾字幕打出「後人讀妖，勿問鬼神，問蒼生」，引發海量共鳴。（B站@青瓜蛋丶）

5.作者醒來以為「遭網絡欺凌」

作品播出後迅速霸佔各大榜單，原作者「青瓜蛋」在留言區坦言嚇壞了。他強調劇情屬虛構演繹，初衷純粹是個人藝術創作。

作品走紅後作者「青瓜蛋」在留言區坦言嚇壞了，強調劇情屬虛構演繹，初衷純粹是個人藝術創作。（資料圖片）

6.AI技術的巧妙運用

長達26分鐘的敘事，創作者利用了seedance2.5等AI影片製作生成場景，再配合動態生成技術。作者巧妙運用中遠景、剪影與煙霧，以掩蓋AI在口型與動作上的破綻，徹底顛覆大眾對AI短劇粗製濫造的刻板印象。

作者「青瓜蛋」巧妙用中遠景掩蓋AI在口型與動作上的破綻。（B站@青瓜蛋丶）

7.獨特的中式暗黑美學

此片採用了低飽和度的水墨與暗黑風格，光影氛圍厚重沉鬱，完美契合了東漢末年民不聊生的壓抑氛圍，視覺質感堪比獨立電影。

《把人寫成了妖》採用了低飽和度的水墨與暗黑風格，光影氛圍厚重沉鬱。（B站@青瓜蛋丶）

《把人寫成了妖》採用了低飽和度的水墨與暗黑風格，光影氛圍厚重沉鬱。（B站@青瓜蛋丶）

8.刺中現代人的現實痛點

網民直言「電視劇不敢拍的，AI來做」。這部片「以妖寫人間」，利用虛構的外衣反映底層生存困境，讓許多現代職場人產生強烈的共鳴。

短劇「以妖寫人間」，利用虛構的外衣反映底層生存困境，讓許多現代職場人產生強烈的共鳴。（B站@青瓜蛋丶）

9.長篇深度敘事，節奏穩重

劇集時長約26分鐘，捨棄短劇「3秒一轉折」的快節奏俗套，採用慢鋪敘事，層層遞進揭開真相，給足觀眾情緒沉澱空間。

10.單人獨立創作，引發話題熱度

最令業界震撼的是，這部擁有電影級敘事的熱門作品，並非出自擁有龐大預算的影視公司，而是由創作者獨立包辦劇本、AI生成、精修與剪輯。