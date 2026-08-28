《早春晴朗》孫千穿「假 POLO」見工惹議　劇組神回應獲讚:夠貼地

【Netflix／井柏然／孫千】剛開播的都市職場情感劇《早春晴朗》立刻引爆熱話。劇中沒有千篇一律的濾鏡與名牌堆砌，女主角尚之桃（孫千飾）在第一集面試時穿的一件條紋Polo衫，眼利網民一眼看穿心口上的「小馬標」並非正品。劇組事後主動回應，這件假名牌不但沒有惹來嘲笑，反而成為劇集一個成功爆紅的話題。



《早春晴朗》剛開播，劇中女主角尚之桃在第一集面試時穿著一件條紋Polo衫，眼利網民一眼看穿胸口上的「小馬標」並非正品，引起網絡熱議。（微博@早春晴朗官博）

一件Polo衫 引爆打工仔共鳴

《早春晴朗》改編自人氣網絡小說，故事講述學歷普通、家境平平的應屆畢業生尚之桃，離鄉別井到北京打工，誤打誤撞進入北京頂尖的凌美廣告公司，為見工悉心打扮，更穿了一件她自覺最能「撐場」的Polo衫。

應屆畢業生尚之桃（孫千飾）為見工悉心打扮，更穿了一件她自覺最能「撐場面」的Polo衫。（微博@孫千工作室）

應屆畢業生尚之桃（孫千飾）為見工悉心打扮，這件Polo衫是她自覺最能「撐場面」的戰衣。（微博@孫千）

眼利網民很快認出，雖然衫上的標誌與美國經典品牌Ralph Lauren極為相似，卻並非正品。相關話題迅速在網上引發熱議，不少人第一反應是服裝指導出現嚴重失誤，質疑為何連一件正版衫都借不到。

網民認出，《早春晴朗》女主衫上的標誌雖然與美國經典品牌Ralph Lauren極為相似，卻並非正品。（微博@網癮少女豬寶）

不過也有不少觀眾認為女主角穿「A貨」才夠真實，因為現實中許多剛入職場的年輕人預算有限，但為了要在人前保持體面可能也會穿冒牌貨。對比不少都市劇，即使是基層角色也一身名牌，《早春晴朗》這一小細節成功讓角色變得真實立體。

不少觀眾對穿假Polo衫深有共鳴，現實之中許多剛入職場的年輕人預算有限，卻依然想在人前保持體面。（微博@孫千工作室）

劇組「媽媽的愛」神回應化解公關危機

事件發酵當日，劇組未有急於割蓆，反而以角色帳號「尚之桃_Flora」在微博發文：「媽媽在老家商場給我買的衣服，真的給我帶來了好運耶！」劇方更借角色之口，將服裝來源轉化為情感敘事——衫的真偽不再重要，心意才是重點。

事件發酵當日，《早春晴朗》劇組未有急於割席，反而以角色帳號「尚之桃_Flora」在微博發文解釋。（微博圖片）

「神」解釋立即扭轉風向，網民大讚劇組用心，一件上衣道出普通人窘迫之下仍想守住體面的心聲，認為劇集夠貼地。

媽媽的愛無價。 網民直呼