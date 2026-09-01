Netflix《四手聯彈》宋江＋李濬榮8大賣點分析 網民：根本是BL劇
撰文：錢德勒
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Netflix最新韓劇《四手聯彈》開播即引發網民熱烈討論，雙男主角宋江與李濬榮合作的化學反應令觀眾起哄，雖然官方定位為「兄弟情」（Bromance），但兩位男主的雙雄對決與「四手聯彈」畫面，已令女性觀眾集體尖叫，直呼：「這根本是偽裝成Bromance的BL劇！」
網民總結出以下8大讓女性觀眾欲罷不能的理由：
一、顏值對決：精緻美男遇上痞帥氣質
宋江的精緻五官搭配李濬榮的痞帥氣質，一冷一熱的組合極具視覺衝擊力。兩位男神同框的畫面，早已讓觀眾覺得「值回票價」。
二、琴技場面：展現修長手指與極致線條
修長的手指、結實的手臂線條，加上專注的側臉，彈琴的動態魅力不輸身材展現。劇中密集的鋼琴演奏畫面，成為觀眾視聽的雙重福利。
三、眼神對戲：火花四射展現強烈張力
兩人每次對視都充滿張力，氣氛令人感到窒息。不少粉絲在討論區笑言「拜託直接親下去」，電力之猛可見一斑。
四、燭光合奏：浪漫氛圍勝過愛情戲碼
滿室燭光下的雙人聯彈，營造出比傳統男女愛情戲更濃厚的浪漫氣氛。韓國網民更幽默形容「點那麼多蠟燭以為是求婚現場」。
五、雙雄較量：實力相當的音樂對決
兩大男神鬥琴較量，遠比傳統霸道總裁劇集更有趣。實力相當的對手戲張力十足，無論誰勝誰負，觀眾都是最大贏家。
六、CP感滿溢：粉絲自發命名「비요뜨」
韓國論壇theqoo的網民已為二人起好CP組合名「비요뜨」（「비요뜨」取自宋江角色姜比奧的「비」、李濬榮角色崔正요的「요」，再套用韓國國民乳酪비요뜨的現成名字），觀眾自動迷上，為劇集帶來極高話題性與自發宣傳效益。
七、聚焦雙主角：情感拉扯更顯純粹
女主角設定相對平淡，意外讓劇情焦點完全集中在雙男主的音樂衝突與情感拉扯上，整體敘事顯得更為純粹緊湊。
八、宋江復出：退伍後首部作品狀態極佳
作為宋江退伍後的首部復出作品，他在劇中狀態極佳、少年感十足。粉絲望穿秋水的回歸之作，自然引爆全網追看熱潮。