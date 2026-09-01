Netflix《四手聯彈》宋江＋李濬榮8大賣點分析　網民：根本是BL劇

Netflix最新韓劇《四手聯彈》開播即引發網民熱烈討論，雙男主角宋江與李濬榮合作的化學反應令觀眾起哄，雖然官方定位為「兄弟情」（Bromance），但兩位男主的雙雄對決與「四手聯彈」畫面，已令女性觀眾集體尖叫，直呼：「這根本是偽裝成Bromance的BL劇！」



由宋江與李濬榮合作主演的Netflix新劇《四手聯彈》開播即引發網民熱烈討論。（IG@tvn_drama）

網民總結出以下8大讓女性觀眾欲罷不能的理由：

一、顏值對決：精緻美男遇上痞帥氣質

宋江的精緻五官搭配李濬榮的痞帥氣質，一冷一熱的組合極具視覺衝擊力。兩位男神同框的畫面，早已讓觀眾覺得「值回票價」。

《四手聯彈》宋江精緻深邃的五官配上李濬榮帶點痞帥的獨特氣質，一冷一熱的氣質極具魅力。（《四手聯彈》劇照）

李濬榮《四手聯彈》帶點痞帥的氣質為劇情帶來不一樣的視覺衝擊與體驗，觀眾大讚「值回票價」。（《四手聯彈》劇照）

二、琴技場面：展現修長手指與極致線條

修長的手指、結實的手臂線條，加上專注的側臉，彈琴的動態魅力不輸身材展現。劇中密集的鋼琴演奏畫面，成為觀眾視聽的雙重福利。

《四手聯彈》中宋江與李濬榮密集的鋼彈琴場景，被粉絲笑稱「手控福利來了」。（IG@everyday2_jy）

三、眼神對戲：火花四射展現強烈張力

兩人每次對視都充滿張力，氣氛令人感到窒息。不少粉絲在討論區笑言「拜託直接親下去」，電力之猛可見一斑。

宋江與李濬榮在演奏與對話中的每次對望都火花帶閃電。（《四手聯彈》劇照）

四、燭光合奏：浪漫氛圍勝過愛情戲碼

滿室燭光下的雙人聯彈，營造出比傳統男女愛情戲更濃厚的浪漫氣氛。韓國網民更幽默形容「點那麼多蠟燭以為是求婚現場」。

《四手聯彈》中有一幕滿室燭光、宋江與李濬榮交疊的手指與雙人聯彈，氛圍甚至比許多傳統愛情戲更加浪漫。（IG@everyday2_jy）

五、雙雄較量：實力相當的音樂對決

兩大男神鬥琴較量，遠比傳統霸道總裁劇集更有趣。實力相當的對手戲張力十足，無論誰勝誰負，觀眾都是最大贏家。

《四手聯彈》比起常見的霸道總裁追女仔情節，宋江與李俊榮兩個實力相當的帥哥在音樂上的暗潮湧動更具戲劇張力。（韓劇《四手聯彈》花絮照）

六、CP感滿溢：粉絲自發命名「비요뜨」

韓國論壇theqoo的網民已為二人起好CP組合名「비요뜨」（「비요뜨」取自宋江角色姜比奧的「비」、李濬榮角色崔正요的「요」，再套用韓國國民乳酪비요뜨的現成名字），觀眾自動迷上，為劇集帶來極高話題性與自發宣傳效益。

早在劇集《四手聯彈》議題發酵初期，韓國討論區theqoo的網友就已自動為宋江與李俊榮起好CP名字「비요뜨」（Viyott）。（韓劇《四手聯彈》花絮照）

七、聚焦雙主角：情感拉扯更顯純粹

女主角設定相對平淡，意外讓劇情焦點完全集中在雙男主的音樂衝突與情感拉扯上，整體敘事顯得更為純粹緊湊。

《四手聯彈》劇中女主角的設定相對平淡，意外讓劇情敘事節奏更加純粹而緊湊。（IG@tvn_drama）

八、宋江復出：退伍後首部作品狀態極佳

作為宋江退伍後的首部復出作品，他在劇中狀態極佳、少年感十足。粉絲望穿秋水的回歸之作，自然引爆全網追看熱潮。