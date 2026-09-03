《韓國製造2》9月登陸Disney+　升官黑化玄彬對決偏執復仇鄭雨盛

【Disney+新劇】黑幫權謀韓劇《韓國製造2》（Made in Korea）於首爾舉行發布會，玄彬、鄭雨盛兩大影帝再度同台，官方正式宣佈第二季將於9月9日登上Disney+平台全球獨家首播。第二季故事背景設定於1979年政治動盪的韓國，講述白冀兌（玄彬飾）升任中央情報局副局長後野心失控，與黑化偏執復仇的檢察官張健榮（鄭雨盛飾）展開殊死對決。該劇耗資達700億韓元（約3.5億港元）製作，全劇共6集，首播日將率先上架首2集。



黑幫權謀韓劇《韓國製造2》（Made in Korea）官方正式宣佈第二季將於9月9日登上Disney+平台全球獨家首播。（IG@disneypluskr）

黑幫權謀韓劇《韓國製造2》官方正式宣佈第二季將於9月9日登上Disney+平台全球獨家首播。（IG@disneypluskr）

權力格局大洗牌 玄彬鄭雨盛宿敵迎來終極對決

據悉，《韓國製造2》第二季故事舞台來到1979年政局動盪的韓國，和第一季緩慢鋪陳劇集背景設定、鋪好白冀兌崛起之路不同，本季劇情節奏明顯加快，正式拉開權力鬥爭。玄彬飾演的白冀兌升任中央情報局副局長，攀上權力高峰後野心失控，一步步擴張屬於自己的暗黑勢力。

玄彬在《韓國製造2》飾演的白冀兌升任中央情報局副局長，攀上權力高峰後野心失控，一步步擴張屬於自己的暗黑勢力。（IG@disneypluskr）

玄彬在《韓國製造2》飾演的白冀兌升任中央情報局副局長，攀上權力高峰後野心失控，一步步擴張屬於自己的暗黑勢力。（IG@disneypluskr）

而鄭雨盛演的檢察官張健榮，第一季飽受重創後跌入谷底，由原本堅守正義，慢慢被私仇吞噬，走上偏執復仇之路，再加上禹棹奐飾演的軍官弟弟夾在中間，於家族與立場之間不停權衡。三人角力將打破第一季的勢力平衡，導演禹民鎬更形容第二季就是一場「大人之間的正面對決」。

鄭雨盛於《韓國製造2》飾演檢察官張健榮，第二季走向偏執復仇之路。（IG@disneypluskr）

禹棹奐於《韓國製造2》飾演軍官朴基賢，在多方勢力之間權衡。（IG@disneypluskr）

金牌團隊打造 6集緊湊敘事

據媒體報道，本劇耗資達700億韓元製作，第二季共有6集。9月9日首播當天先上架首2集，隨後每周三更新2集，預計於9月23日迎來大結局。