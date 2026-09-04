《花兒與少年2026》61歲吳君如首次參加戶外綜藝：我就是老太婆
撰文：錢德勒
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湖南衛視與芒果TV聯合出品的知名旅遊真人騷《花兒與少年2026》（《花兒與少年8》）宣佈定於9月11日開播。本季最大看點，莫過於邀請到61歲的香港金馬獎影后吳君如（Sandra Ng）加盟，以「大姐」身份坐鎮領銜全新「花少團」。預告片見到吳君如除了追問有沒有「靚仔」，更自嘲「我就是一個老太婆，不要猜我是不是生氣」，未開播已話題十足。
這是吳君如出道多年來首次常駐內地戶外真人騷，節目導演透露，團隊連續三年跨海邀約，才成功令吳君如答應加盟。
直爽性格未播先熱 搞笑放話「我性子比較急」
在節目組釋出的官方預告與拜訪影片中，吳君如展現一貫的直率與港式幽默，開場面對鏡頭便大膽放話「我性子比較急，有些話就先說在前面了」，甚至打趣自嘲「我就是一個老太婆，不要猜我是不是生氣」，更直呼「最差導遊的話我真死定了」。首次會面時她更笑著追問節目組「有沒有靚仔」，滿滿的笑點令網民紛紛表示期待。
根據芒果TV官方平台發佈的最新資訊，本季節目以「跨越地球另一邊」為主題，將視野拉至南美洲大陸，嘉賓需要克服時差與地理環境的雙重考驗。
「影后視后團」集結 橫跨拉美三國展開自助之旅
本季《花兒與少年2026》陣容由吳君如領銜，攜手殷桃、林依晨（Ariel Lin）、周冬雨、王可、鄧為及王星越共七位嘉賓，組成集結「金馬獎、金雞獎」的「影后加視后」超強陣容。全員將在無經理人、無助理且有限經費的條件下，從墨西哥出發，途經秘魯並最終抵達阿根廷，展開一場考驗團隊默契與個人生存智慧的自助之旅。