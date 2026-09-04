《花兒與少年2026》61歲吳君如首次參加戶外綜藝：我就是老太婆

湖南衛視與芒果TV聯合出品的知名旅遊真人騷《花兒與少年2026》（《花兒與少年8》）宣佈定於9月11日開播。本季最大看點，莫過於邀請到61歲的香港金馬獎影后吳君如（Sandra Ng）加盟，以「大姐」身份坐鎮領銜全新「花少團」。預告片見到吳君如除了追問有沒有「靚仔」，更自嘲「我就是一個老太婆，不要猜我是不是生氣」，未開播已話題十足。



這是吳君如出道多年來首次常駐內地戶外真人騷，節目導演透露，團隊連續三年跨海邀約，才成功令吳君如答應加盟。



61歲吳君如（Sandra Ng）加盟內地知名旅遊真人騷《花兒與少年2026》。（微博@吳君如大美女）

《花兒與少年2026》是吳君如出道多年來首次參與的戶外真人騷。（微博@花兒與少年官微）

直爽性格未播先熱 搞笑放話「我性子比較急」

在節目組釋出的官方預告與拜訪影片中，吳君如展現一貫的直率與港式幽默，開場面對鏡頭便大膽放話「我性子比較急，有些話就先說在前面了」，甚至打趣自嘲「我就是一個老太婆，不要猜我是不是生氣」，更直呼「最差導遊的話我真死定了」。首次會面時她更笑著追問節目組「有沒有靚仔」，滿滿的笑點令網民紛紛表示期待。

吳君如在節目組釋出的官方預告與拜訪影片中嗎，打趣自嘲「我就是一個老太婆，不要猜我是不是生氣」。（《花兒與少年官微》預告片截圖）

吳君如在節目組釋出的官方預告與拜訪影片中嗎，打趣自嘲「我就是一個老太婆，不要猜我是不是生氣」。（《花兒與少年官微》預告片截圖）

根據芒果TV官方平台發佈的最新資訊，本季節目以「跨越地球另一邊」為主題，將視野拉至南美洲大陸，嘉賓需要克服時差與地理環境的雙重考驗。

本季《花兒與少年2026》以「跨越地球另一邊」為主題，將視野拉至南美洲大陸。（微博@花兒與少年官微）

「影后視后團」集結 橫跨拉美三國展開自助之旅

本季《花兒與少年2026》陣容由吳君如領銜，攜手殷桃、林依晨（Ariel Lin）、周冬雨、王可、鄧為及王星越共七位嘉賓，組成集結「金馬獎、金雞獎」的「影后加視后」超強陣容。全員將在無經理人、無助理且有限經費的條件下，從墨西哥出發，途經秘魯並最終抵達阿根廷，展開一場考驗團隊默契與個人生存智慧的自助之旅。