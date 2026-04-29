張凌赫田曦薇將在《花兒與少年》搭檔？導演：努力推進二人合作中

張凌赫&田曦薇主演的古裝劇《逐玉》雖然已經正式收官，但這部劇的話題熱度卻始終沒有降下來，甚至在海外掀起不少討論，「田作之赫」這對CP也憑藉劇中的火花成功圈粉無數，不少觀眾都紛紛敲碗，希望兩人能夠儘快迎來再次合作~



雖然目前尚未有正式消息確認他們會不會迎來「二搭」，但綜藝《花兒與少年》的導演似乎也注意到了粉絲們的呼聲，甚至親自在評論區留言回應，透露自己已經很努力地推動兩人的合作，這番發言也瞬間引發網友熱議，大家紛紛表示更加期待了！

張凌赫、田曦薇出演《逐玉》後CP爆火，觀眾希望二人再次合作。（《逐玉》劇照）

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據悉，張凌赫預計將在5月結束新劇拍攝，而田曦薇近期也剛完成新作品殺青，兩人在6至7月的行程空檔，正好與《花兒與少年》第八季預計於7月前往南美錄製的時間高度重合。

除了期待他們再次在電視劇中合作，不少粉絲也非常想看到兩人在綜藝節目中的真實相處模式，因此紛紛敲碗希望他們能在節目中實現「綜藝二搭」。此外，大家都認為兩人性格上的反差加上自然默契的互動，本身就很有綜藝效果，絕對能製造不少看點。

對此，《花兒與少年》第八季導演李超（微博ID：花少超哥）於4月25日公開回應網友，透露節目組確實正在積極爭取張凌赫與田曦薇的加盟機會。

《花兒與少年8》導演回應，在推進張凌赫與田曦薇二搭：

他表示，目前已經與張凌赫團隊進行過前期溝通，也正在努力與田曦薇團隊推進進一步面談的可能。不過導演也特別強調，嘉賓名單目前尚未最終敲定，最終陣容仍需以5月官方正式官宣為準。

看來，只要導演也加入「嗑CP」行列，觀眾們的願望就真的有機會成真！如今，不少粉絲都在等待好消息，而導演也表示會持續更新相關進展，讓大家對「田作之赫」在綜藝中的二搭更加充滿期待，希望這次真的能在節目裏看到他們再次同框~

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