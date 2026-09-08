《早春晴朗》狂推親密戲遭轟「軟色情宣傳」　劇迷：接吻算色情？

井柏然、孫千主演的陸劇《早春晴朗》近期在全球引爆追劇熱潮，不僅登上中國大陸網播市佔率冠軍，更同步上線Netflix，在中南美洲的巴西等地迅速竄紅。然而隨着熱度攀升，該劇的宣傳手法卻在大陸網路上掀起巨大爭議，不少人質疑劇方過度利用吻戲與親密肢體接觸作為營銷賣點，怒轟是「軟色情宣傳」。



針對劇集的宣傳策略，部分娛樂博主與網友痛批劇方「把軟色情當成性張力」，指責現在許多偶像劇為了博取流量，刻意將曖昧與親密戲當成行銷重點，釋出大量肢體貼近的鏡頭與露骨文案。

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更有網友嚴厲抨擊這種脫離劇情的擦邊行銷，狠批：

「劇情人設通通靠邊站，硬堆親密鏡頭」

「每天都在營銷這個，除了這個沒有可看點」



認為單靠感官刺激的預告看多了反而令人反感。

不過，大批劇迷與支持者隨後也出面反擊，認為正常的戀愛劇情不該被過度放大與污名化。許多網友無奈留言：

「親個嘴變軟色情」

「曖昧和接吻都叫軟色情的話，男女說話就可以抓起來了」



直言觀眾只是想看帥哥美女談戀愛放鬆，卻被上綱上線進行道德教育，甚至開酸：「真是夠了，那大家都去看新聞聯播，誰看偶像劇啊！」更有劇迷質疑是有心人士惡意買黑稿攻擊，認為只要觀眾喜歡，外界根本不必過度道德審判。

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