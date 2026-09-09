《早春晴朗》大結局│配角命運撕開假圓滿　孫遠翥墮樓身亡最殘酷

【Netflix／優酷】井柏然、孫千領銜主演、改編自同名小說的內地劇《早春晴朗》，今日（9月9日）開放超級VIP付費優先觀看大結局，雖然男女主角迎來大團圓結局，但配角故事掀起熱議，其中孫遠翥（劉小北飾）受抑鬱症與原生家庭重擊離世；欒念好友譚勉（趙振宇飾）看透他人情愛，自身卻沒有感情歸宿，被觀眾感慨「醫者不自醫」。副線故事撕開愛情劇的美好濾鏡，寫盡都會現實殘酷，劇迷熱議誰是全劇最大「意難平」。



井柏然、孫千領銜主演的《早春晴朗》於今日（9月9日）開放超級VIP付費優先觀看大結局，雖然男女主角迎來大團圓結局，但配角故事掀起熱議。（微博@早春晴朗官博）

井柏然、孫千領銜主演的《早春晴朗》於今日（9月9日）開放超級VIP付費優先觀看大結局，雖然男女主角迎來大團圓結局，但配角故事掀起熱議。（《早春晴朗》預告片截圖）

孫遠翥意難平：抑鬱與家庭重壓下的悲劇

作為劇中最令人心碎的悲劇角色，孫遠翥（翥粵音「主」，意思是鳥類振翅向上飛、高飛）性格溫柔、待人真誠，但在原生家庭的長期壓迫與病態職場環境的高強度精神負荷下，長期飽受抑鬱症摧殘，最終於公司樓頂墮下結束生命。

孫遠翥（劉小北飾）是劇中最令人心碎的悲劇角色。（微博@早春晴朗官博）

孫遠翥性格溫柔、待人真誠，但長期飽受抑鬱症摧殘與原生家庭的重壓，最終於公司樓頂墮下結束生命。（《早春晴朗》預告片截圖）

孫遠翥的隕落成為了尚之桃（孫千飾）與室友孫雨（齊天晴飾）心中難以癒合的疤痕。不少網民認為，孫遠翥的離開不僅是他個人對現實痛苦的解脫，更是對高壓職場生態最沉重的無聲抗議。

孫遠翥的隕落成為了尚之桃（孫千飾）與室友孫雨（齊天晴飾）心中難以癒合的疤痕。（《早春晴朗》預告片截圖）

孫遠翥的隕落成為了尚之桃（孫千飾）與室友孫雨（齊天晴飾）心中難以癒合的疤痕。（《早春晴朗》預告片截圖）

原著小說和劇版最虐的都是他（孫遠翥），後勁大到不敢看第二次。 劇迷直言

譚勉清醒透徹：感情旁觀者的能醫不自醫

相比孫遠翥的悲劇色彩，欒念從小大到好友譚勉代表了現代都市人的另一種情感狀態。他憑藉毒舌、犀利且透徹的視野，經常在一旁點破男女主角之間的感情迷局，被觀眾戲稱為「全劇自帶的戀綜嘉賓」。

譚勉（趙振宇飾）憑藉毒舌、犀利且透徹的視野，經常在一旁點破男女主角之間的感情迷局，被觀眾戲稱為「全劇自帶的戀綜嘉賓」。（微博@演員趙振宇）

譚勉看透旁人情愛難題，劇中卻沒有屬於他的感情線，網民感慨這正是「能醫不自醫」的遺憾。（微博@演員趙振宇）

然而，這位看透所有人感情問題的旁觀者，劇集並沒有為其安排感情線。不少觀眾就此展開討論，認為這位看得清旁人情愛困局的旁觀者，自己卻難以擁有圓滿感情，詮釋出「能醫不自醫」的無奈。

譚勉全程清醒透徹，吐槽句句到位。真希望給他一個好結局！ 劇迷感慨