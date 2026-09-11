何超儀《拾荒法師》獲韓娛巨頭CJ垂青　奪東南亞發行權10月公映

何超儀的電影公司852 Films隆重宣布，其最新電影《拾荒法師》已由CJ ENM Hong Kong購入，負責台灣及東南亞發行。



韓國娛樂巨頭CJ ENM重金買斷版權。（公關提供）

10月多國公映

本片將於10月8日在香港、馬來西亞及台灣同步上映，新加坡緊接於10月15日上映以及泰國10月29日上映。其後印尼、菲律賓及越南則於11月稍後陸續上映，各地具體日期將透過官方社交媒體公布。

揚威國際入圍曼谷影展午夜開幕片

《拾荒法師》已於韓國富川國際奇幻電影節作全球首映，並將繼續其國際影展之旅，獲選為2026年曼谷國際電影節Midnight單元開幕電影。曼谷場次訂於9月14日舉行，主演兼852 Films創辦人何超儀、監製陳子聰、演員Iman Taheri和其中一位導演彭發將出席影展及相關媒體活動。

何超儀憑《維多利亞壹號》奪得最佳女主角

而繼曼谷國際電影節後，《拾荒法師》亦揚威歐洲，入選下月在西班牙舉行的第59屆錫切斯國際奇幻電影節Sitges Collection單元。而多年前，何超的電影公司852的創業作《維多利亞壹號》在西班牙錫切斯國際奇幻電影節，便讓何超儀憑此片奪得最佳女主角，而這次《拾荒法師》可說是載譽歸來。

CJ ENM HK首與852合作

CJ ENM HK執行董事鄭星勳表示：「這是我們與852 Films的首次合作，彭氏兄弟及整個製作團隊的創意令我們十分振奮。這次購入發行權，亦體現了我們一直以來致力將出色的亞洲故事帶給更多區內觀眾的承諾。《拾荒法師》亦為我們不斷在拓展的亞洲本土語言片上增添了一部重要作品。感謝何超儀與陳子聰把電影交託予我們，亦感謝各地合作夥伴協助把電影帶給區內觀眾。」

何超儀：極大肯定香港電影

852 Films創辦人兼《拾荒法師》主演何超儀表示：「我們非常自豪，CJ ENM HK選擇《拾荒法師》帶到東南亞及台灣的戲院。這項決定是對本片、我們的電影人，以及香港電影能為亞洲觀眾帶來什麼的極大肯定。CJ ENM HK對區內觀眾有極深入的理解，我們找不到比他們更合適的《拾荒法師》合作夥伴。我們期待與他們的團隊緊密合作，不單是這部電影，更希望日後有更多合作機會。」

何超儀：極大肯定香港電影。（公關提供）

《拾荒法師》監製陳子聰補充：「CJ ENM HK選擇《拾荒法師》令這次合作對我們特別有意義。我們一直相信《拾荒法師》具備走出去的潛力。超自然類型與亞洲觀眾有深厚連結，而每個市場又有自身文化與觀影習慣。結合CJ ENM HK的區域發行專長，以及852 Films在創作、演員與宣傳上的支持，我們相信能為本片在各地爭取最好的機會。」

《拾荒法師2》目前正在後期製作，上映日期尚未公布。CJ ENM Hong Kong Ltd.為亞洲領先娛樂公司CJ ENM的區域總部，統籌大中華區與東南亞地區的內容發行、區域合作及現場娛樂業務。公司以香港與新加坡為營運據點，同時也是亞洲語言戲劇內容與品牌娛樂的區域製作及發行中心。

CJ ENM為亞洲領先娛樂公司

CJ ENM娛樂事業版圖橫跨電視、電影、音樂與現場娛樂，旗下擁有tvN、Mnet、MAMA AWARDS與KCON等頂級品牌，代表作品包括奧斯卡最佳影片《寄生上流》，以及《愛的迫降》、《黑暗榮耀》等國際熱門影集。CJ ENM Hong Kong將持續透過其區域網絡，把韓國娛樂與文化體驗帶給亞洲各地的觀眾。

關於《拾荒法師》

《拾荒法師》由852 Films製作，預算約300萬美元，由彭氏兄弟（彭順、彭發）執導，何超儀主演，並聯同陳家樂、Iman Taheri、張文傑、吳冰等出演。

何超儀飾演藍佩青，一個能收集意外身亡者靈魂、並引導他們走向輪迴的拾荒女子。當一連串可疑死亡與一場神秘儀式扯上關係，她與警員黃明聯手追查真相。調查愈深入，他們愈接近殺人事件背後的超自然力量，亦隨時成為儀式的下一個犧牲者。