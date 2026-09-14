《空槍》9月震撼上映！朱一龍化身悍匪聯手衛詩雅交鋒梁家輝

重現香港黃金90年代的犯罪爽片《空槍》，9月即將呈獻，今日正式發布海報、電影預告及劇照。影片由韓延執導，演員包括朱一龍、檀健次、梁家輝、衛詩雅、惠英紅，李施嬅、袁富華、倪大紅、葉童、黃覺、俞灝明、李治廷、李修賢、張兆輝、林雪等，陣容橫跨老中青三代，堪稱「黃金陣容」。

《空槍》9月即將呈獻。（公關提供）

悍匪、資本與警力三方交鋒

《空槍》以90年代初的香港為背景—經濟起飛、文化輸出、內地年輕人嚮往香港的年代。故事設定於一個「遍地黃金」卻秩序崩壞、犯罪滋生的城市，悍匪、資本家、警探三方角力，從基層高攀上流，挑戰道德底線，一粒子彈決定命運走向，一腳踏進地獄，一腳進天堂。火花四濺，節奏緊湊，張力十足。

朱一龍、衛詩雅（公關提供）

三影后加盟同台飆戲

打工仔萬梓強（朱一龍 飾）渴望翻身，在結識空姐駱嘉苑（衛詩雅 飾）後，兩人聯手犯案，劫取巨額錢款，從此捲入富商陳輝延（梁家輝 飾）與警方的漩渦之中。內地警察亓宏剛（檀健次 飾）與香港警察關蘇辰（李施嬅 飾）聯手追查，正邪對決一觸即發。朱一龍近年橫掃百花獎、金雞獎等最佳男主角獎項；去年奪多項影帝殊榮的梁家輝，演技毋庸置疑；檀健次最近亦奪得第21屆中國長春電影節「金鹿獎」最佳男演員，榮登影帝。三位影帝今次在戲中以悍匪、富豪及警探的身份，展開一連串關乎生死、巨額財富的惡鬥。戲中三位女演員，包括衛詩雅、惠英紅及葉童，更是金像獎影后，演繹出角色的層次。

惠英紅、袁富華（公關提供）

復刻香港街景極具年代感

電影復刻90年代香港街景、霓虹燈牌、老式商場、茶餐廳、豪宅宴會等場景。角色造型亦極具年代感：朱一龍的悍匪造型凌厲，檀健次的警探形象乾淨俐落，梁家輝的資本家氣場強大，衛詩雅、惠英紅造型更是亮眼。

梁家輝（公關提供）

朱一龍苦練數月廣東話

電影配樂選用多首90年代經典金曲，令觀眾一秒回到黃金年代。《空槍》為粵語電影，全為廣東話對白，朱一龍為角色特別花多個月學習廣東話，預告中已可聽到他以粵語演繹悍匪台詞，語感貼地、氣場十足，切合角色演繹。電影《空槍》即將上映，更多角色物料與幕後花絮將陸續釋出。