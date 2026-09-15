《早春晴朗》收官見面會孫千讀信落淚 真北漂1句話與尚之桃同哭
撰文：盧卡斯
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【Netflix/優酷】由井柏然、孫千領銜主演的內地都市愛情劇《早春晴朗》本月13日在北京舉辦收官見面會，本是一場劇迷「戲外互動的狂歡」，卻因孫千讀信時情緒潰堤而淚灑現場。劇中孫千飾演的尚之桃隻身從哈爾濱赴北京打拚，據悉，現實中的孫千也是從小離開家鄉哈爾濱前往北京求學，多年的異鄉生活讓她在呈現職場與生活的酸甜苦辣時格外真切。
孫千在台上親自朗讀粉絲寫給尚之桃的信件，當場動容落淚，並鼓勵所有觀眾：「希望大家能成為自己的英雄。」這句話貼合劇中北漂打拚的主題，也戳中無數北漂觀眾與打工族的心弦，引發強烈共鳴。
哈爾濱到北京：演員孫千與角色的雙重北漂
劇中尚之桃隻身從哈爾濱赴北京打拚，現實中的孫千同樣經歷過獨自在大城市求學與闖蕩的艱辛。據悉，孫千從小離開家鄉哈爾濱前往北京求學，先後就讀於北京舞蹈學院附中與中央戲劇學院表演系。當演員與角色的生命經驗重疊，台上的眼淚就是為「尚之桃」、觀眾與自己而流。有網民直言：「這種『角色即本人』的真實感，比任何夾硬發糖都更戳心。」
「成為自己的英雄」：一句話道盡打工族渴望
據媒體報道，《早春晴朗》之所以引發熱議，核心在於呈現了現代青年的職場無力感，以及在繁華城市中尋求認同的掙扎。孫千含淚向粉絲期許：「希望大家能成為自己的英雄。」說出了無數咬牙苦撐打工族的心聲，宣洩出異鄉人的無奈與辛酸。
打工人的情緒被她徹底代入，看見了當初在異鄉苦撐的自己。