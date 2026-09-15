【Netflix/優酷】由井柏然、孫千領銜主演的內地都市愛情劇《早春晴朗》本月13日在北京舉辦收官見面會，本是一場劇迷「戲外互動的狂歡」，卻因孫千讀信時情緒潰堤而淚灑現場。劇中孫千飾演的尚之桃隻身從哈爾濱赴北京打拚，據悉，現實中的孫千也是從小離開家鄉哈爾濱前往北京求學，多年的異鄉生活讓她在呈現職場與生活的酸甜苦辣時格外真切。



孫千在台上親自朗讀粉絲寫給尚之桃的信件，當場動容落淚，並鼓勵所有觀眾：「希望大家能成為自己的英雄。」這句話貼合劇中北漂打拚的主題，也戳中無數北漂觀眾與打工族的心弦，引發強烈共鳴。



由井柏然、孫千領銜主演的都市愛情劇《早春晴朗》於9月13日在北京舉辦大結局見面會。（微博@早春晴朗官博）

由井柏然、孫千領銜主演的都市愛情劇《早春晴朗》於9月13日在北京舉辦大結局見面會。（網絡圖片）

孫千在台上親自朗讀粉絲寫給尚之桃的信件，當場動容落淚。（網絡圖片）

哈爾濱到北京：演員孫千與角色的雙重北漂

劇中尚之桃隻身從哈爾濱赴北京打拚，現實中的孫千同樣經歷過獨自在大城市求學與闖蕩的艱辛。據悉，孫千從小離開家鄉哈爾濱前往北京求學，先後就讀於北京舞蹈學院附中與中央戲劇學院表演系。當演員與角色的生命經驗重疊，台上的眼淚就是為「尚之桃」、觀眾與自己而流。有網民直言：「這種『角色即本人』的真實感，比任何夾硬發糖都更戳心。」

劇中尚之桃隻身從哈爾濱赴北京打拚，現實中的孫千同樣經歷過獨自在大城市求學與闖蕩的艱辛。（微博@孫千工作室）

劇中尚之桃隻身從哈爾濱赴北京打拚，現實中的孫千同樣經歷過獨自在大城市求學與闖蕩的艱辛。（微博@早春晴朗官博）

據悉，孫千從小離開家鄉哈爾濱前往北京求學，先後就讀於北京舞蹈學院附中與中央戲劇學院表演系。（微博@孫千）

據悉，孫千從小離開家鄉哈爾濱前往北京求學，先後就讀於北京舞蹈學院附中與中央戲劇學院表演系。（微博@孫千）

「成為自己的英雄」：一句話道盡打工族渴望

據媒體報道，《早春晴朗》之所以引發熱議，核心在於呈現了現代青年的職場無力感，以及在繁華城市中尋求認同的掙扎。孫千含淚向粉絲期許：「希望大家能成為自己的英雄。」說出了無數咬牙苦撐打工族的心聲，宣洩出異鄉人的無奈與辛酸。

孫千含淚向粉絲期許：「希望大家能成為自己的英雄。」說出了無數咬牙苦撐打工族的心聲，宣洩出異鄉人的無奈與辛酸。（網絡圖片）

孫千含淚向粉絲期許：「希望大家能成為自己的英雄。」說出了無數咬牙苦撐打工族的心聲，宣洩出異鄉人的無奈與辛酸。（網絡圖片）