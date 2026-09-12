早春晴朗37歲井柏然不懂潮語：已經老了　被叫拍偶像劇：整不動了

內地男星井柏然近日憑Netflix熱播劇《早春晴朗》再度人氣急升，惟37歲的他接受傳媒訪問時竟「認老」，大方自嘲「已經老了」，更坦承完全看不懂現時網民熱議的網絡潮語，甚至要特意上網搜尋或請教工作人員。這份不裝懂、不硬撐的真誠態度，意外引來大批網民共鳴，紛紛大讚他真性情。



當《早春晴朗》大結局後，昨日（9月11日)中午，井柏然與孫千特別以劇中角色「欒念」與「尚之桃」的身份，在微博劇集超話（社群）與粉絲進行限時互動，其間有不少留言要求井柏然「以後多接現代偶像劇，現代劇沒你不行」，他竟回覆指「整不動了」（即「捱不住」），網民不禁笑他實在太謙虛，期待看他的新作品。



內地男星井柏然近日憑Netflix熱播劇《早春晴朗》再度人氣急升。（微博@早春晴朗官微）

在《早春晴朗》飾演欒念的井柏然年僅37歲，近日接受傳媒訪問時卻大方自嘲「已經老了」。（微博@井柏然）

一句自嘲登上熱搜 揭開與年輕人的「代溝」

隨著《早春晴朗》熱度持續攀升，37歲的井柏然在宣傳訪問中主動卸下自己的時尚包袱大方自嘲：「已經老了」。他透露自己在翻看劇集留言區時經常一頭霧水，很多流行潮語都要特意去查字典或搜尋才了解意思。

隨着《早春晴朗》熱度持續攀升，37歲的井柏然在宣傳訪問中主動卸下自己的時尚包袱大方自嘲：「我發現我已經老了」。（微博@今日影評Mtalk）

井柏然透露自己在翻看《早春晴朗》留言區時經常一頭霧水。（微博@井柏然）

井柏然舉例指，自己完全看不懂網民留言「這個男人侵入了我的TML」是什麼意思，後來請教工作人員，才知道「TML」是指社交平台的「Timeline」（即個人主頁動態）。他即場自嘲上網速度嚴重落後：「真的覺得自己已經老了，很多時候都趕不上年輕人的步伐。」

井柏然表示自己完全看不懂網民留言「這個男人侵入了我的TML」是什麼意思。（微博@今日影評Mtalk）

井柏然後來場外求助工作人員，才知道「TML」是指社交平台的「Timeline」。（微博@今日影評Mtalk）

井柏然在訪談中即場自嘲上網速度嚴重落後。（微博@井柏然）

不迴避不硬撐 主動鑽研年輕文化

面對與年輕世代的「代溝」，井柏然沒有選擇不懂裝懂，而是選擇主動了解。他透露平時會專門觀看年輕人的Vlog，甚至願意花上一整天時間研究大家是如何記錄生活、關注什麼新鮮事與流行潮語。在井柏然看來，這是作為一名演員必須做的功課，即主動去靠近並讀懂不同世代的觀眾。

井柏然透露平時會專門觀看年輕人的Vlog，來學習年輕人的生活。（微博@今日影評Mtalk）

面對與年輕世代的「代溝」，井柏然沒有選擇不懂裝懂，而是選擇主動了解。（微博@井柏然）

這份坦蕩也延伸到了井柏然近期面對的其他網絡爭議，隨着《早春晴朗》熱播，網上出現對他的「雙眼皮整容」疑雲，他在直播中大方回應並笑言：「哥哥只是年紀稍微大了一點，皮有點鬆了。」他解釋這是年齡增長，加上去年連續六個月長時間拍戲、長期熬夜導致狀態下現出來的雙眼皮。

井柏然這份坦蕩也延伸到了他近期面對的其他網絡爭議。（微博@井柏然）

面對與年輕世代的「代溝」，井柏然沒有選擇不懂裝懂，而是選擇主動了解。（微博@井柏然）

網民感同身受：誰都有看不懂最新潮語的一天

對於井柏然的坦白，不少粉絲留言打氣：「哪裏老了？明明正處於男人的黃金時期！」。亦有大批網民被他不會不懂裝懂、敢於承認「追不上潮流」的真實態度吸引，坦言在娛樂圈中這種真誠實屬難得。

「哪裏老了？明明正處於男人的黃金時期！」 網民留言