【Netflix /優酷】由井柏然、孫千領銜主演的內地都市情感劇《早春晴朗》迎來大結局。劇中由孫千飾演的女主角「尚之桃」與井柏然飾演的上司「欒念」深陷長達六年的職場地下戀情，面對職場高壓與不對等的權力關係，飽受工作與情感折磨。



在看清這段關係的失衡本質後，尚之桃不再被沉沒成本綁架，選擇以「出售欒念送的奢侈品手袋變現、註銷電話號碼、帶同愛犬返鄉創業」的方式與過往告別，動身回到哈爾濱重新開始。這場清醒果斷的斷捨離，讓尚之桃擺脫了情感消耗與執念，以自我重置開啟新生，演繹出當代女性的清醒自救與成熟的情感、職場止損（止蝕）態度。



由井柏然、孫千領銜主演的都市情感劇《早春晴朗》雖已大結局，但網民對劇情仍不斷討論。（微博@早春晴朗官博）

尚之桃（孫千飾）與上司欒念（井柏然飾）經歷了長達六年權力不對等的職場地下戀情，飽受情感消耗。看清關係的本質後，她以決絕的方式與過往告別回鄉創業。（微博@早春晴朗官博）

擺脫「沉沒成本」陷阱：變賣奢侈品拿回人生主導權

尚之桃從一個連提案都會緊張發抖的職場新人，一路憑實力拼搏，漸漸在廣告行業站穩腳，同時與直屬上司欒念糾纏於長達六年的地下戀情。據媒體分析，在這段關係之中，男方手握職場資源，同時掌握感情公開與否的主導權，雙方存在明顯的權力失衡。

尚之桃從一個連提案都會緊張發抖的職場新人，一路憑實力拼搏，漸漸在廣告行業站穩腳。（微博@孫千工作室）

據媒體分析，在尚之桃與欒念的關係中，男方手握職場資源，同時掌握感情公開與否的主導權，雙方存在明顯的權力失衡。（微博@早春晴朗官博）

變賣14個高奢手袋的寓意

面對多年的情感投入，很多人容易陷入心理學上的沉沒成本謬誤（Sunk Cost Fallacy），總以為繼續堅持，就能等到關係出現轉機，尚之桃的清醒，恰恰在於她打破了這項心理困局。她將象徵這段不對等關係的14個高奢手袋悉數變賣，把這份感情留下的物質衍生物變現，之後遞交辭呈、離開北京返回哈爾濱，斬斷過往的情緒負累，奪回屬於自己人生的主導權。

尚之桃將象徵這段不對等關係的高奢手袋變賣，把這份感情留下的物質衍生物變現，之後遞交辭呈、離開北京返回哈爾濱。（《早春晴朗》預告片截圖）

與過往徹底告別 雪地重塑自我

這場告別並非狼狽逃避，而是有預謀的自我救贖。當欒念冷酷地否定這份感情的獨特性時，尚之桃敏銳地意識到，繼續停留在高壓的職場環境與曖昧關係中，只會不斷消耗自我。

尚之桃離開北京並非狼狽逃避，而是有預謀的自我救贖。（微博@早春晴朗官博）

尚之桃沒有選擇當面質問，深知在權力不對等的狀態下，爭辯終將淪為乞求與討好；於是她直接切斷所有聯絡管道，註銷電話號碼、帶上愛犬盧克一同離開北京，正是她收回自我控制權最堅定的一步。

尚之桃沒有選擇當面質問，因她深知在權力不對等的狀態下，爭辯終將淪為乞求與討好，於是註銷電話號碼、帶上愛犬盧克一同離開北京。（微博@早春晴朗官博）

尚之桃沒有選擇當面質問，因她深知在權力不對等的狀態下，爭辯終將淪為乞求與討好，於是註銷電話號碼、帶上愛犬盧克一同離開北京。（《早春晴朗》預告片截圖）

擁有清空過去重新開始的勇氣

尚之桃踩在哈爾濱厚重的積雪上開啟新篇章，她在都市奮鬥六年的波折與困頓，彷彿全被大雪掩蓋而不再存在，展現了當發現方向偏差時，她擁有隨時清空過去、重新開始的勇氣。