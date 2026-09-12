早春晴朗大結局｜井柏然孫千角色附體劇終福利　網民：第37集番外

在Netflix同步播放的內地都市愛情劇《早春晴朗》日前圓滿，但劇組為劇迷帶來的「劇終福利」（內地俗稱「售後」）隨即降臨。9月11日中午，男主角井柏然與女主角孫千特別以劇中角色「欒念」與「尚之桃」的身份，驚喜現身微博劇集超話（社群）進行限時互動。兩人一來一往，精準還原劇中性格的霸道與撒嬌對答，讓大批陷入「追劇空窗期」（劇荒）的粉絲直呼：「這簡直是免費看了第37集正片番外！」



Netflix熱播都市愛情劇《早春晴朗》日前圓滿結局。（微博＠早春晴朗官微）

「霸道上司」欒念附體 毒舌搶答笑翻網民

根據微博平台資料，這場名為「心動晴報局」的劇終企劃於9月11日12時至13時限時舉行。井柏然與孫千全程以劇中人物口吻回應粉絲，展現極高親和力。

《早春晴朗》大結局後，劇組為劇迷帶來的「劇終福利」隨即降臨。（微博＠早春晴朗官微）

活動期間，有網民標記（Tag）孫千留言感歎：「看完我像失戀了，快安慰我一下。」豈料井柏然隨即以「霸道上司」姿態搶答回應：「怎麼安慰算安慰呢？」瞬間將劇中欒念毒舌又霸道的形象帶入現實。

《早春晴朗》名為「心動晴報局」的劇終企劃於9月11日12時至13時限時舉行。（微博＠早春晴朗官微）

井柏然搶答回應粉絲留言：「怎麼安慰算安慰呢？」（微博＠遊戲書也醬）

金句連發兼語音撒嬌 網民笑稱「又演一集」

除了甜寵放閃，當另一名網民向孫千喊話：「怎麼不再心狠一點拒絕Luke復合」，井柏然再次以角色身份霸氣回應：「我還在這呢！你可以寫辭呈了！！！」

《早春晴朗》名為「心動晴報局」的劇終企劃於9月11日12時至13時限時舉行。（微博＠早春晴朗官微）

面對粉絲勸孫千拒絕復合時，井柏然霸氣回應：「我還在這呢！你可以寫辭呈了！！！」（微博＠元氣橙子荳）

此外，孫千更應粉絲要求，特別錄製語音以嬌柔語氣喊出「欒念」，井柏然則秒回「別招我」。兩人默契十足的自然流暢互動，令大批網民紛紛洗版留言：「這不是售後福利，這是番外篇！」、「天花板級劇終福利」、「免費多看一集《早春晴朗》」。

「這不是售後福利，這是番外篇！」 網民留言

井柏然坦言「整不動了」 話題熱度破5,000萬

互動期間，有粉絲向井柏然敲碗留言「以後多接現代偶像劇，現代劇沒你不行」，他則罕有坦誠回覆「整不動了」（即「捱不住」），搞笑又真實的三個字迅速引發微博熱議。據《中華網》報道，這場驚喜活動相關話題閱讀量短時間內迅速突破5,000萬次，互動量超過30萬次，躍升為當日熱度最高的娛樂話題之一。

粉絲向井柏然敲碗留言「以後多接現代偶像劇，現代劇沒你不行」，罕有坦誠回覆「整不動了」。（微博＠早春晴朗官微）

粉絲向井柏然敲碗留言「以後多接現代偶像劇，現代劇沒你不行」，罕有坦誠回覆「整不動了」。（微博＠青衣劫）

改編自晉江同名熱門小說的《早春晴朗》，講述男女主角欒念與尚之桃長達十年的情感拉扯，最終破鏡重圓、攜手步入婚姻的故事。大結局中欒念以「時空博物館」求婚成功，婚後二人誕下女兒取名「欒念桃」，為這部都市虐戀畫上完美句號。