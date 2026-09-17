楊紫瓊夥劉昊然 《魔方小姐》9.17上映　苦練魔方2年挑戰70歲追夢

由國際影星楊紫瓊，夥拍內地實力派演員劉昊然領銜主演、文牧野監製、白雪執導的勵志喜劇，寰亞電影《魔方小姐》（It's My Time），今天（17日）正式在香港隆重上映。這是楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》勇奪第95屆奧斯卡「最佳女主角」獎項後，首部回歸華語影壇的重磅作品，備受香港影迷期待。拍攝期間，寰亞傳媒集團老闆林建岳博士及行政總裁林孝賢親自探班，萬歲全場飲品消暑勁貼心，楊紫瓊與林博士見面興奮擁抱，互相問候，非常開心。

（左起）《魔方小姐》總製片人劉明軼、寰亞傳媒集團老闆林建岳博士、楊紫瓊、導演白雪。（公關提供）

萬歲全場飲品消暑勁貼心。（公關提供）

楊紫瓊與劉昊然結師徒闖魔方世界

電影改編自真人真事，講述70歲的主角「趙艷紅」不甘於養老院的平淡生活，在意外發掘出驚人的魔方天賦後，與前魔方世界冠軍（劉昊然飾）結成師徒，勇敢闖入競爭激烈的魔方世界。楊紫瓊表示自己與角色最大的共通點就是「固執、不服輸」：「我不會讓年齡限制自己，人生無論到了什麼階段，都可以繼續擁有夢想。」

楊紫瓊與男主角劉昊然。（公關提供）

花近兩年苦練魔方

為了完美演繹片中的魔方高手，楊紫瓊透露自己花了將近兩年時間苦練魔方。她坦言，最大的挑戰並非技巧，而是導演對速度的要求以及極高的專注力：「拍攝時我基本上無論去到哪裡都帶着魔方，一直練習，不過拍完後技術已經『還給老師』了。」

花近兩年苦練魔方。（公關提供）

由於電影故事背景設定在廣東，劇本本身就安排了雙語交替，楊紫瓊在戲中自然切換華語與粵語對白，這與她自身背景相似。她笑言：「我平時和媽媽以及不少馬來西亞朋友都是以粵語溝通，所以演起來格外親切、自然。」

粵語夾雜華語演譯直呼極親切。（公關提供）

楊紫瓊盼打破年齡框框

現實中，若70歲才發現魔方天賦會否參賽？楊紫瓊毫不猶豫地笑說：「Why not！」她認為人生就像一個不斷被打亂、又不斷復原的魔方，每一次重新拼湊都是學習。她希望透過《魔方小姐》傳遞正面訊息，打破社會對成功的狹窄定義，並誠摯邀請香港觀眾帶同親友一同入場，感受這場充滿笑聲與淚水的動人追夢之旅。