周殷廷首導電影《雨夜之徒》海報面世　邀黃子華強勢助陣

周殷𨑳（YT ）歌而優則導，早前才完成兩場叫好叫座的演唱會《The Alchemist Live 2026》之後，他便要全身投入電影工作，今次YT是以導演身份出現，爲電影《雨夜之徒》首次執導，並邀請到神級演員黃子華（子華神）助陣，電影的概念海報也終於面世！

周殷𨑳首次執導電影《雨夜之徒》。（公關提供）

電影籌備時間長達八年

首次擔當電影導演的YT，表示今次執導的心情是十分興奮，因為已經籌備了多年，至少有七、八年時間，期間不斷反覆寫劇本及做準備功夫，現在終於真的要開始落實工作，所以心情是非常興奮 。YT又說：「因為今次同團隊花咗好多心血去構思整件事，亦會同好多唔同嘅演員一齊去合作，佢哋都係非常好嘅演員，希望台前幕後都一齊打造一部有新火花既電影出來。」

電影籌備時間長達八年。（IG＠whoisyanting）

周殷𨑳有多年導演經驗

其實YT對做導演都非常有經驗，由出道到現在已經執導過好多廣告以及MV，早前他的首個紅館個唱亦是由他做導演，不過他覺得始終做show與拍電影不同。他表示，演唱會是屬於個人的show，但今次與不同演員合作，他相信這便是拍電影共同創作的魔力所在。YT又說：「大家都將自己最好嘅一面呈現出嚟，演員陣容亦會以唔同的章節陸續同大家去分享，所以非常期待。」