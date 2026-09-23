挖掘者｜凱特王妃首映現身露背禮服驚艷　湯告魯斯紳士牽手護駕

荷里活超級巨星「阿湯哥」湯告魯斯（Tom Cruise）主演、奧斯卡金獎名導阿利安卓崗札雷伊納利圖執導的全新諷刺黑色喜劇《挖掘者》（Digger），於當地時間週二（22日）晚間在倫敦萊斯特廣場舉辦盛大全球首映！這場首映同時也是年度「皇家電影表演」（Royal Film Performance）公益盛會，現場星光熠熠，不僅威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）連袂出席，去年底剛獲封爵士的足球傳奇大衛碧咸（David Beckham）也帶著兩個帥氣兒子驚喜現身，與荷里活巨星及英國王室同框合影，掀起全場最高潮！



凱特王妃美艷全場！阿湯哥親吻致意展紳士風度護駕

這場倫敦首映由華納兄弟與電影電視慈善機構合作舉辦，收益將全數捐作公益。威廉王子身穿黑色絨面西裝，凱特王妃則以一頭優雅捲髮搭配著名設計師Jenny Packham的深紫色露背流蘇禮服震撼全場。凱特王妃更配戴了王太后的紫水晶項鍊與戴安娜王妃（Princess Diana）的珍珠耳環，華麗造型備受好評。

《挖掘者》（Digger）倫敦首映上，湯告魯斯（Tom Cruise）、凱特王妃、威廉王子、碧咸（David Beckham）同框合影。（GettyImages）

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阿湯哥與王室夫婦早已是舊識，2022年《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）首映時便曾熱情互動。此次再度重聚，64歲的阿湯哥展現極致紳士風度，不僅親自親吻凱特王妃的雙頰致意，更在凱特踩著長裙走下影廳樓梯時，貼心全程牽著她的手護駕。阿湯哥也在台上感性表示：

我真的很愛他們，他們是非常棒的人，我們有許多共同點，我們都熱愛英國，也都非常喜歡飛行！

剛獲封爵士！碧咸帶兩帥兒同框王室 長子依然缺席

除了荷里活巨星與王室夫婦，現場另一大焦點莫過於獲封爵士後的足球巨星大衛碧咸！51歲的碧咸身穿精緻黑色燕尾服，帶著24歲的Romeo與21歲的Cruz一同出席。父子三人以同款紳士西裝帥氣合影，並在現場與威廉王子、凱特王妃熱情交談。不過，長子布魯克林（Brooklyn）在家族風波下依然未見蹤影。

這也是碧咸自去年11月在溫莎城堡獲英王查爾斯三世親自頒發爵士勳章後，再次於大型公開場合與威廉凱特重逢，展現他與英國王室長期以來的深厚交情。

顛覆形象化身石油大亨！阿湯哥強勢重申「人類體驗無法被AI取代」

在《挖掘者》中，阿湯哥打破過往帥氣英雄形象，飾演全球最有權勢的富豪石油大亨迪格洛克威爾，試圖在自己引發的災難毀滅世界前拯救人類。首映現場布置了北極海洋主題背景與劇中標誌性的大鐵鏟，氣氛相當熱烈。

阿湯哥日前也在倫敦出席BAFTA講座，針對AI浪潮公開發聲：

即使AI時代來臨，人們依然想在電影院看到真實的東西與人性體驗，我永遠相信人性與真實工藝。

《挖掘者》將於10月1日IMAX搶先上映。

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