由譚松韻與劉學義領銜主演的內地古裝劇《蘭香如故》引發全網追劇熱潮，近日播出改動惹起劇迷不滿。劇集最初因影視備案政策影響傳出第一次調整，全劇47集計劃拆分為上部《蘭香如故》（31集）與下部《香氣長傳》（16集）分季播出；隨後官方發布最新追劇日曆闢謠，確認全劇不分上下季，一口氣順播至大結局。



惟《蘭香如故》官方近日迎來第二次調整：宣布由9月27日起，由原本的「每日雙更」降速為「每日單更」，即每天更新2集減慢至每天更新1集，而且於9月30日將暫停更新一天。突如其來的減慢播出，再度引爆大批劇迷表達強烈不滿，外界亦紛紛猜測背後調整排播的原因。



由譚松韻與劉學義領銜主演的內地古裝劇《蘭香如故》引發全網追劇熱潮，近日播出改動惹起劇迷不滿。（微博@電視劇蘭香如故）

合併《蘭香如故》《香氣長傳》兩季 最新日曆官宣47集連播

《蘭香如故》此前因應中國廣電總局對劇集集數上限的限制規範，一度進行第一次排播規劃調整，傳出將拆分為上部《蘭香如故》與下部《香氣長傳》分季播出。當時大批劇迷十分擔心兩季間隔時間過長，會重蹈先前其他古裝大劇熱度冷卻的覆轍。

《蘭香如故》此前因應中國廣電總局對劇集集數上限的限制規範，一度進行第一次排播規劃調整，傳出將拆分為上部《蘭香如故》與下部《香氣長傳》分季播出。（微博@電視劇蘭香如故）

幸劇方與平台發布最新追劇日曆澄清了拆集疑慮，正式確認全劇47集不分上下季，直接一口氣順播至大結局。這意味著觀眾無需經歷漫長的等待期，能完整順著許蘭香（譚松韻飾）與林錦岐（劉學義飾）從主僕對峙到共同平反滅門冤案的完整感情線。

劇方與平台發布最新追劇日曆澄清了拆集疑慮，正式確認全劇47集將不分上下季，直接一口氣順播至大結局。（微博@電視劇蘭香如故）

劇方與平台發布最新追劇日曆澄清了拆集疑慮，正式確認全劇47集將不分上下季，直接一口氣順播至大結局。（微博@電視劇蘭香如故）

調整改每天更新1集 檔期讓路兼拉長效益背後的商業博弈

雖然官方決定不拆分劇集，觀眾毋須等待第二季，保住劇情連貫性，但第二次排播調整由「每日雙更」改成「每日單更」，即每天只更新一集，再加上9月30日暫停更新，令劇集播出速度減慢，背後是電視台與串流平台多方博弈的結果。有媒體分析，播放平台需要配合第三季度新劇《無可替代》接檔的編排，因此調整《蘭香如故》每日播出集數；而串流平台端，改成每日單更可避免熱度快速耗盡，能延長挖掘劇集長尾效益。

雖然官方決定不拆分劇集、觀眾毋須等待第二季，保住劇情連貫性，但第二次排播調整由「每日雙更」改成「每日單更」，即每天只更新一集。（微博@電視劇蘭香如故）

惟在劇集懸念最濃的階段減更，再加上9月30日安排停更一日，惹來大量劇迷不滿，不少人湧入官方帳號留言。有網民痛批「追到心臟病發！」、「卡在最爽的位置每天給看一集，簡直是折磨！」，亦有觀眾無奈吐槽：「隔這麼久更新，情緒全斷了，這不是逼人囤劇嗎？」