蘭香如故懶人包｜譚松韻劉學義古裝劇逆襲全網　拆解6大爆紅關鍵

2026年古裝劇迎來最強黑馬！由譚松韻與劉學義主演的古裝劇《蘭香如故》自9月11日開播以來上演驚天逆襲。該劇開播時，雲合數據的網上播放市場佔有率僅有4.9%（全網排名第八），但憑藉觀眾口耳相傳的絕佳口碑，騰訊視頻平台熱度指數強勢突破33,491，躋身平台歷史前三位，市佔率更一度登頂。這部事前缺乏宣傳、沒有重生「主角光環」開掛，甚至前六集男女主角幾乎零對白的劇集，究竟憑甚麼引爆全網討論？



《蘭香如故》改編自禾晏山小說《蘭香緣》，由總編劇桐華操刀。（微博@電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》開局時，在影視數據監測平台雲合數據顯示，其網上播放市場佔有率僅有4.9%（全網排名第八）。（微博@電視劇蘭香如故）

以下拆解《蘭香如故》六大關鍵看點：

1.譚松韻一人分飾兩角 撐起六十年歲月變遷

譚松韻一改過往甜妹形象，在劇中一人分飾名門貴女「沈嘉蘭」與頂替身份的丫鬟「許蘭香」，從角色16歲演到80歲。她透過微表情與姿態精確區分傲氣大小姐與卑屈丫鬟之別，展現紮實演技。她在接受專訪時透露，兩個角色底色相同，分別只在於「同一靈魂在不同處境下的生存策略」。

譚松韻一改過往甜妹形象，在《蘭香如故》中一人分飾名門貴女「沈嘉蘭」與頂替身份的丫鬟「許蘭香」。（微博@譚松韻seven）

譚松韻在《蘭香如故》中需要演繹角色從16歲到80歲。（微博@譚松韻seven）

2.90後女主角扛劇實力引熱議 譚松韻獲封國家級收視「五冠王」

劇集熱播的同時，譚松韻亦成為觀眾熱議的焦點。有質疑指她鮮有參與真人騷節目、不刻意營造「螢幕情侶」、不鼓勵粉絲刷流量；但支持者則列出成績，據內地媒體統計，她手握與宋威龍的《以家人之名》、與井柏然合作的《歸路》、搭檔許凱的《你比星光美麗》、《我的山與海》及《蘭香如故》共五部CVB（中國視聽大數據）年度收視冠軍作品，為90後演員中唯一的「五冠王」，另有多部主演劇集播放量更突破數十億大關。她本人則多次重申無意爭奪流量，只想專注演戲。

譚松韻與宋威龍曾合作拍攝《以家人之名》。（《以家人之名》宣傳海報）

譚松韻也曾與《早春晴朗》男主角與井柏然合作感情劇《歸路》。（《歸路》宣傳海報）

譚松韻與許凱曾合作電視劇《你比星光美麗》。（《你比星光美麗》宣傳海報）

3.劉學義李夢組「純恨夫妻」 戲外互動反差吸睛

劉學義飾演「林錦岐」，與李夢飾演的正室「趙星棠」因家族利益聯姻。二人在劇中毫無情意僅談利益，被網民戲稱為「純恨夫妻」。其中一場藏書樓捉姦圍捕的片段，二人全程單憑眼神演戲，壓迫感十足。然而戲外二人互動反差極大。9月27日李夢以角色口吻發文「她一叫我『星棠』我就穿上了」，劉學義即學林錦岐語氣回覆「你要不睜開眼看看呢？我還在旁邊躺著呢」，李夢再回「你說啥？我不識字」。戲裏針鋒相對、戲外甜蜜互動，反而獲得大量觀眾好評。

劉學義飾演「林錦岐」，與李夢飾演的正室「趙星棠」因家族利益聯姻。（《蘭香如故》劇照）

《蘭香如故》戲外李夢與劉學義二人互動反差極大。（微博截圖）

4.告別重生橋段 主角靠謀略逆襲

女主角許蘭香在家族蒙冤後潛入林府求生。劇中完全刪去預知未來的能力與貴人相助等常見橋段，女主角全憑識字、算帳、製香等技能，由低等丫鬟一步步晉升為當家主母。這種依靠自身智謀在絕境求生的設定，被觀眾稱為「古裝版職場升職記」。

女主角許蘭香在家族蒙冤後潛入林府求生。（微博@電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》完全刪去預知未來的能力與貴人相助等常見橋段，譚松韻全憑識字、算賬、製香等技能，由低等丫鬟一步步晉升為當家主母。（微博@電視劇蘭香如故）

5.編劇桐華操刀改編 前六集慢節奏鋪墊

劇集改編自禾晏山小說《蘭香緣》，由總編劇桐華操刀。改編最大亮點在於刪去原著「重生全知視角」，改為滅門後頂替身份求生，大幅增強危機感與現實厚重感。此外，前六集男女主角幾乎沒有對手戲，劇組敢將節奏放慢，擺脫一般速食劇集的套路。

《蘭香如故》改編自禾晏山小說《蘭香緣》，由總編劇桐華操刀。（微博@電視劇蘭香如故）

6.耗時8個月打造40畝明代實景園林

劇組摒棄片場綠幕搭景，耗時8個月搭建佔地約40畝（相當於近4個標準足球場）的明代實景園林。美術風格參考古畫《南都繁會圖》，服飾更結合蘇繡、緙絲等傳統工藝，製作水準極高。

《蘭香如故》劇組摒棄用綠幕搭景，耗時8個月搭建佔地約40畝（相當於近4個標準足球場）的明代實景園林。（微博@電視劇蘭香如故）