街頭霸王｜真人電影春麗招牌大腿曝光　演員超狂回應：沒時間修圖

即將於今年登上大銀幕的真人版《街頭霸王》（Street Fighter），近期隨著上映進入倒數，宣傳火力也全面加速。不只最新預告一次秀出大量遊戲經典必殺技，飾演「春麗」的卡莉娜梁（Callina Liang），近日更親自公開多張拍攝現場照，身穿戰損版春麗服裝亮相，而她為角色特別練出的招牌「大腿」，也立刻成為玩家討論焦點。



甚至面對部分網友懷疑照片是不是有後製（修圖），她也直接回了一句：

我沒時間修圖，好嗎（I don’t have time to photoshop ok）。

《街頭霸王》「春麗」演員卡莉娜梁Callina Liang（Instagram@callina.liang）

春麗本人公開片場照！超精壯大腿引發討論！

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卡莉娜梁近日在個人 Instagram 曬出一系列《街頭霸王》幕後照，其中可以看到她穿著電影版春麗的藍色服裝，雙手與服裝都「佈滿」傷痕、灰塵及血跡，而最吸睛的當然還是為了還原遊戲角色所鍛鍊出的腿部肌肉。

事實上，卡莉娜梁先前接受訪問時就曾透露，為了演好這名以腿技聞名的角色，她每天進行約2小時跆拳道、泰拳以及武術訓練，同時大量強化腿部，增肌期間甚至一天得吃下 12 顆蛋、每兩小時進食一次。最後拍攝結束時，她表示自己的每條大腿圍都增加約6.5cm。

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新預告狂塞遊戲必殺技！昇龍拳、百裂腳通通真人化

《街頭霸王》近日公開的新宣傳影片也開始把焦點放到玩家最在意的「遊戲招式真人化」。

短短一段影片中就能看到包括波動拳、龍尾腳、地獄車摔投、碎顎拳、昇龍拳、旋風腳、崩天劫火、超級頭槌、瑜伽木乃伊、百裂腳、野牛頭鎚，以及百裂張手等大量遊戲經典招式。其他畫面甚至還出現春麗的旋圓蹴、倒立旋風腿，以及腳刀、俄羅斯背摔等動作。

真人版《街頭霸王》10月正式開打

這次真人版《街頭霸王》故事設定在 1993 年，描述早已分道揚鑣的隆與肯，在春麗的邀請下重新踏入戰場，參加全新的「世界格鬥大會」，卻逐漸發現這場格鬥大賽背後藏著更龐大的陰謀。

本片由櫻井北尾（Kitao Sakurai）執導，集結各路超級明星，卡司包含：

安德魯小路（Andrew Koji）飾演 隆

諾亞森迪尼奧（Noah Centineo）飾演 肯

卡莉娜梁（Callina Liang）飾演 春麗

雷納瓦蘭丁漢姆（Rayna Vallandingham）飾演 茱莉Juli

奧維爾派克（Orville Peck）飾演 巴洛克

梅爾賈恩森（Mel Jarnson）飾演 凱米

「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）飾演 布蘭卡

艾瑞克安德烈（Eric André）飾演 Don Sauvage

大衛達斯馬齊恩（David Dastmalchian）飾演 維加

寇帝羅茲（Cody Rhodes）飾演 古烈

安德魯舒茲（Andrew Schulz）飾演 火引彈

羅曼瑞恩斯（Roman Reigns）飾演 豪鬼

亞歷山大沃爾卡諾夫斯基（Alexander Volkanovski）飾演 喬

50 Cent 飾演 邁克拜森

奧利維爾里希特斯（Olivier Richters）飾演 桑吉爾夫

後藤洋央紀（Hirooki Goto）飾演 E·本田

維帝傑馬（Vidyut Jammwal）飾演 達爾西姆



新版《街頭霸王》將於2026年10月15日在香港正式上映

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