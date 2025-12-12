街頭霸王︱真人電影17位經典角色造型曝光　兩大港產春麗顏值完勝

經典街機遊戲《街頭霸王》（Street Fighter）同名真人版改編電影，今日（12日）推出預告片及角色海報，讓17位經典遊戲角色造型曝光。《街頭霸王》真人版電影由英日混血演員Andrew Koji飾演阿龍、華裔加拿大女星Callina Liang飾演春麗、積遜莫瑪（Jason Momoa）飾演青狼等，而阿Ken、軍佬、拳王、武僧、相撲手與司令等經典角色還原度極高，角色海報曝光後引起數代遊戲粉絲瘋傳！

《街頭霸王》真人版電影由英日混血演員Andrew Koji飾演阿龍！（《街頭霸王》IG圖片）

《街頭霸王》真人版電影由華裔加拿大女星Callina Liang飾演春麗！（《街頭霸王》IG圖片）

《街頭霸王》真人版電影由積遜莫瑪飾演青狼！（《街頭霸王》IG圖片）

第二男主角阿Ken亦還原度極高！（《街頭霸王》IG圖片）

軍佬簡直似從遊戲中跳出來！（《街頭霸王》IG圖片）

拳王的還原度高之餘髮型帶點喜感。（《街頭霸王》IG圖片）

武僧與遊戲形象一模一樣！（《街頭霸王》IG圖片）

相撲手還原度極高！（《街頭霸王》IG圖片）

司令不論服裝與邪惡霸氣均非常相似！（《街頭霸王》IG圖片）

《街頭霸王》角色海報曝光後，不少遊戲粉絲與網民目光均集中於春麗身上，有網民嫌飾演春麗的Callina Liang外貌未如理想，更將新版春麗與1993年《城市獵人》成龍反串扮演的春麗作比較，認為成龍男扮女裝還原度與喜感更勝一籌！

網民竟將新版春麗與1993年《城市獵人》成龍反串扮演的春麗作比較！（《城市獵人》電影劇照）

對於春麗一角，網民除了比較成龍版本以外，更挖出港產女神邱淑貞於《超級學校霸王》裡扮演的「黑絲春麗」、另一輯網上流傳的原版春麗相片作比較，當年邱淑貞處於當紅顏值巔峰時期，吸引力自然完勝Callina Liang。此外有資深影迷表示，元祖港產動作女演員楊麗菁曾於1993年電影《超級女警》橋段中扮演春麗上鏡，更親身施展春麗招牌腳法，認為楊麗菁在外型與動作身手上最成功還原《街頭霸王》遊戲的春麗。

邱淑貞於《超級學校霸王》裡扮演春麗，當然是港產經典之一。（《超級學校霸王》電影劇照）

網上亦流傳另一輯邱淑貞扮演遊戲原版春麗的相片（《超級學校霸王》電影劇照）

楊麗菁曾於《超級女警》橋段中扮演過春麗！（《超級女警》電影劇照）

楊麗菁對春麗的還原度甚高！（《超級女警》電影劇照）