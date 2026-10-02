《蘭香如故》結局許蘭香死在林錦岐懷裡？男主早逝？劇迷踢爆疑點

由譚松韻、劉學義主演的內地古裝劇《蘭香如故》掀起追劇熱潮，大結局時間方面，騰訊視頻SVIP（高級會員）用戶預計10月9日率先迎來第47集大結局，而10月5日將開啟優先解鎖大結局，付費可直通大結局，屆時會員可搶先一步看到劇終。



雖然《蘭香如故》尚未播畢，但網上瘋傳「許蘭香死在林錦岐懷裡」的悲劇畫面，嚇退不少怕虐的觀眾。但據媒體及劇迷查證，該虐心畫面屬網民二次創作剪輯，正劇中蘭香並未慘死。不過，網上繼續流傳《蘭香如故》結局的「鈍刀子割肉」走向，比網傳混剪版本更加催淚。



由譚松韻、劉學義主演的內地古裝劇《蘭香如故》掀起追劇熱潮，網傳結局是生離死別「BE（Bad Ending）」。（微博@電視劇蘭香如故）

沈家洗清冤屈卻難敵病魔！林錦岐早逝留遺憾

原著小說《蘭香緣》有圓滿結局，但劇版結局的走向在網絡引起熱議，生離死別的「BE（Bad Ending）」說法在網上瘋傳。綜合官方預告與影視媒體闢謠，指劇版已大幅修改陰暗設定，主線結局為沈家冤案平反後，兩人攜手辭官歸隱田園、兒女雙全的圓滿大團圓（HE）。到底真正結局是悲劇還是大團圓？仍有待全劇播出才分曉，但網上流傳預告片解析版本，其悲情到虐心的情節，近日依然惹來劇迷熱議。

根據媒體對劇情預告片解析，許蘭香與林錦岐最終攜手為沈家平反昭雪，然而林錦岐因常年征戰與操勞過度，舊傷積重難返，在一切塵埃落定後，重病下撒手人寰。（微博@電視劇蘭香如故）

根據媒體對劇情預告片解析，許蘭香與林錦岐最終攜手為沈家平反昭雪，然而林錦岐因常年征戰與操勞過度，舊傷積重難返，在一切塵埃落定後，重病下撒手人寰。（網上圖片）

根據媒體對劇情預告片解析，許蘭香與林錦岐最終攜手為沈家平反昭雪，然而林錦岐因常年征戰與操勞過度，舊傷積重難返，在一切塵埃落定後，重病下撒手人寰。（網上圖片）

網傳的「悲劇版本」，許蘭香與林錦岐為沈家平反後，林錦岐因舊傷積重難返，年僅五十歲便撒手人寰。臨終前，林錦岐用一根紅繩纏住兩人的手腕，許下「下輩子別認錯人」的約定，並感嘆「早知會娶你，當初便該愛惜身子」，成為全劇最催淚的一幕。網民哀嘆：「如果真是這個結局，真是鈍刀子割肉。」

如果真是這個結局，真是鈍刀子割肉。 網民哀嘆

劇迷分析悲劇版疑點：不可信

網傳悲情版本更提及男主角林錦岐病逝後，三十多歲的許蘭香並未隨夫而去，而是獨自撐起林府、撫育兒女成人，漫漫長夜唯有蘭草相伴，直至八十多歲離世，耗盡一生寫下《沈家記》。

不過，有劇迷分析這個「悲情版本」並不可信，原因是近年古裝權謀愛情劇常順應主流市場期待而採用圓滿結局，且官方預告早已釋出歸隱田園的正面線索；另一方面，流傳版本稱林錦岐五十歲病逝，而許蘭香於三十多歲守寡，兩人於劇中設定年齡差距僅約數歲，三十歲守寡與五十歲病歿存在嚴重時間邏輯漏洞，而且對古人來說，五十多歲已是長壽，不能說是「年僅」，故認為這個悲劇版疑點處處，並不可信。

男主角林錦岐病逝後，三十多歲的許蘭香並未隨夫而去，而是獨自撐起林府、撫育兒女成人，漫漫長夜唯有蘭草相伴，直至八十多歲離世，耗盡一生寫下《沈家記》。（網上圖片）

趙星棠慘死蘆葦蕩 終未能掙脫家族擺布

李夢飾演的趙星棠在劇集第36集已悲情下線。和離後她被父親逼迫改嫁戴寺卿做填房，後因夫家捲入漢王謀反大案，逃亡途中遭兵匪重創，最終傷重不治。她臨終前將林錦岐私放廢太子的證據交給許蘭香，遺言感嘆：「希望下輩子，我就是我，我自己的我。」她始終未能掙脫家族的擺布，與「全劇最具現代獨立意識的女性角色」的設定大相逕庭。

趙星棠和離後被父親逼迫改嫁戴寺卿做填房，戴家因漢王謀反被定罪，趙星棠逃亡途中遭兵匪強暴、重傷而死。（微博@電視劇蘭香如故）