蘭香如故｜劉學義被洗白、譚松韻去重生設定！原著作者轟編劇魔改

改編自網絡作家禾晏山小說《蘭香緣》，由內地演員譚松韻和劉學義主演的古裝大劇《蘭香如故》，自9月11日開播以來，騰訊視頻熱度指數於5天內迅速突破3萬大關（即達到該平台頂流劇集標準），創下該平台年度最快紀錄。



然而，這部由曾執筆《長相思》的著名編劇桐華與簫樓共同改編的爆紅劇，在網絡上掀起巨大爭議。除了男女主角設定遭「大刀闊斧」改動、引發原著粉與劇迷激烈論戰外，原著作者禾晏山更公開發聲維權，指責劇組改動過度且未曾與其聯繫，令改編風波越演越烈。



《蘭香如故》由內地演員譚松韻飾演女主角「許蘭香」（沈嘉蘭），劉學義飾演男主角「林錦岐」。（微博@電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》由內地演員譚松韻飾演女主角「許蘭香」（沈嘉蘭）。（微博@電視劇蘭香如故）

《長相思》由桐華親自擔任原著作者兼編劇。（微博@電視劇長相思）

原著作者另有其人 編劇桐華再成輿論焦點

2023年的熱播劇《長相思》是由桐華親自兼任原著作者與編劇，當時曾引發書粉對加戲與改動的不滿，來到《蘭香如故》，小說原著出自禾晏山之手，桐華僅擔任共同編劇，但網絡對桐華依然有不少批評聲音。

《長相思》由桐華親自擔任原著作者兼編劇。（微博@電視劇長相思）

《蘭香如故》對原著設定進行了大幅調整。原著中，女主角沈嘉蘭帶著前世記憶重生為家奴之女陳香蘭；劇集版則改寫為沈家慘遭冤案滅門後，沈嘉蘭頂替許家亡女身份「許蘭香」（譚松韻飾）入府為婢。情感主線亦由原著的敵對與脅迫，轉換為帶有宿命交織與舊情羈絆的重逢。

劇版《蘭香如故》對原著《蘭香緣》的設定進行了大幅調整。（微博@電視劇蘭香如故）

男主角「洗白」爭議 強取豪奪改為兩情相悅

原著中的男主角「林錦樓」妻妾成群、流連青樓，並憑藉主子權力強逼女主角為妾，曾被讀者形容為「男版西門慶」；但劇版則將其易名為「林錦岐」（劉學義飾），重塑為含蓄內斂、深謀遠慮的權臣，削弱多妻多妾與殘暴虐待的角色設定，將兩人關係改寫為因誤會與博弈交織、最終走向互相理解與救贖。

原著《蘭香緣》中的男主角「林錦樓」妻妾成群、流連青樓，並憑藉主子權力強逼女主角為妾，曾被讀者形容為「男版西門慶」。（微博@電視劇蘭香如故）

劇版《蘭香如故》則將其易名為「林錦岐」（劉學義飾），重塑為含蓄內斂、深謀遠慮的權臣。（微博@電視劇蘭香如故）

內地多篇劇評分析指出，原著男女主角的關係建立於極度不平等的封建權勢之上，難以適應現代影視作品的價值觀要求。劇版將強取豪奪轉化為豪門大宅中的生存考驗與人性救贖，成功吸引了大量普通觀眾。

劇版《蘭香如故》對原著《蘭香緣》的設定進行了大幅調整。（微博@電視劇蘭香如故）

網絡口碑兩極：現代價值昇華vs掛羊頭賣狗肉

對於劇版的改動，網民反應兩極化。支持改編的觀眾認為，女主角去除重生設定後，劇中女性不再陷於無意義的爭寵，而是展現出豪門大宅中相互扶持的韌性，「把『生存』置於『戀愛』之前」，讚揚編劇將女性角色形象昇華到另一層次。

對於劇版《蘭香如故》的改動，網民反應兩極。（微博@電視劇蘭香如故）

反對派則質疑既然大改劇本，何不直接撰寫一個新的原創劇本，批評所謂的「改編」其實是「掛羊頭賣狗肉」，更有原著粉對改動人物姓名與劇情走向十分反感。儘管爭議不斷，《蘭香如故》在收視報捷，也話題十足，再次證明了桐華改編作品有強大的市場號召力與話題製造能力。

譚松韻與劉學義主演近期熱播古裝電視劇《蘭香如故》。（微博@電視劇蘭香如故）

原著作者發聲維權：角色全被改名 聲稱未獲片方聯繫

除角色設定更改，原作者禾晏山對角色改名也頗有微言。她解釋，原著女主「陳香蘭」諧音「沉香蘭」，喻意閱盡千帆後的沉澱；而男主的原名「林錦樓」，則暗指女主這朵蘭花終被珍藏錦樓，兩個名字並置暗合「斯是陋室，惟吾德馨」。然而劇版卻將角色名字全數更換。

《蘭香如故》角色改名亦是原作者禾晏山維權的核心。（禾晏山微博截圖）

禾晏山自今年5月起連續發文表示：「就算原著寫得再垃圾，改編也不能沒有限度大改特改」，並指「片方沒有聯繫過我一次，我也沒有拿過一分錢」。騰訊視頻其後在官方微博貼文中補上原著作者署名，惟劇組官方微博宣傳貼文一度未見其名，筆名更曾被寫錯，相隔多日後才獲修正。