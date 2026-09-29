蘭香如故｜女配頂替譚松韻入青樓接客　劇迷冷血留言惹議：沒人性

由譚松韻、劉學義主演的內地古裝劇《蘭香如故》近日爆發倫理爭議。在《蘭香如故》最新劇情中，女配角呂蕺兒（劉美含飾）在青樓主動換上華服，掩護女主角許蘭香（譚松韻飾）脫身逃跑；而另一女配趙星棠（李夢飾）在逃難途中遭叛軍襲擊身受重傷，臨終前將關鍵證物託付予蘭香後身亡。



極端情節本已引發觀眾不滿，沒想到部分劇迷更在討論區發表「為何不把女配衣服扒下來給男主蓋保暖」等冷血言論，有留言更指應將死者去人性化物盡其用，隨即引發大批網民怒轟「比編劇更可怕」，話題迅速登上微博熱搜。



由譚松韻、劉學義主演的內地古裝劇《蘭香如故》近日爆發倫理爭議。（微博@電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》中的女配角接連遭遇不幸，有配角替女主角去青樓代受禍難，也有的在逃難途中慘死，極端情節惹來網民不滿。（微博@電視劇蘭香如故）

改編自禾晏山小說《蘭香緣》的古裝劇《蘭香如故》，自開播以來憑藉緊湊節奏與演員演技逆襲，在騰訊視頻站內熱度指數一舉衝破33491大關，市場佔有率更從開局的4.9%登頂。然而，隨著劇情走向高潮，編劇對女性角色的處理引發兩極評價。

隨著劇情走向高潮，編劇對女性角色的處理引發兩極評價。（微博@電視劇蘭香如故）

女配替女主入青樓擋劫 網民怒轟編劇踐踏尊嚴

在《蘭香如故》最新劇情中，女配角呂蕺兒（劉美含飾）曾遭誣陷賣入青樓，但在許蘭香（譚松韻飾）面臨淪落風塵的危急關頭，她義氣挺身而出，脫下自己的衣衫與許蘭香互換，頂替許蘭香入青樓接客，掩護許蘭香全身而退。雖然呂蕺兒後來獲得許蘭香付錢贖身，並遠赴泉州獨立經商，但劇中安排配角代主角做風塵女子的設定，被網民痛批是將配角工具化。

劇情中，女配角呂蕺兒（劉美含飾）曾遭誣陷賣入青樓，但在許蘭香（譚松韻飾）面臨陷入風塵的危機時，她脫下自己的衣衫與許蘭香互換，頂替許蘭香入青樓接客，掩護許蘭香全身而退。（微博@電視劇蘭香如故）

劇情中，女配角呂蕺兒（劉美含飾）曾遭誣陷賣入青樓，但在許蘭香（譚松韻飾）面臨陷入風塵的危機時，她脫下自己的衣衫與許蘭香互換，頂替許蘭香入青樓接客，掩護許蘭香全身而退。（微博@電視劇蘭香如故）

劇情中，女配角呂蕺兒（劉美含飾）曾遭誣陷賣入青樓，但在許蘭香（譚松韻飾）面臨陷入風塵的危機時，她脫下自己的衣衫與許蘭香互換，頂替許蘭香入青樓接客，掩護許蘭香全身而退。（微博@電視劇蘭香如故）

女配趙星棠被至親拋棄逢匪強暴慘死 劇組將配角工具化引反感

而由李夢飾演的另一女配角趙星棠，遭遇更為坎坷悲慘。趙星棠原本跟隨娘家人逃難，未料危急關頭卻被父親和爺爺狠心拋下，孤身逃亡的她途中遭叛軍襲擊欺辱，即使遇上外出替林錦岐（劉學義飾）尋找食物的許蘭香施救，但趙星棠因傷勢過重，最終仍傷重不治離世。

趙星棠原本跟隨娘家人逃難，未料危急關頭卻被父親和爺爺狠心拋下，孤身逃亡的她途中遭叛軍襲擊欺辱。（《蘭香如故》預告片截圖）

趙星棠原本跟隨娘家人逃難，未料危急關頭卻被父親和爺爺狠心拋下，孤身逃亡的她途中遭叛軍襲擊欺辱。（《蘭香如故》預告片截圖）

極端情節曝光後隨即引發大批觀眾強烈反感，不少觀眾質疑編劇為了突顯主角的光環，竟把配角淪為主角代受禍難的「工具」，做法令網民強烈不滿。

不少觀眾質疑編劇為了突顯主角的光環，竟把配角淪為主角代受禍難的「工具」，做法令網民強烈不滿。（微博@電視劇蘭香如故）

極端劇迷喊「扒衣給男主蓋」 網民痛批受眾比劇情更冷血

社交平台上的部分粉絲留言更火上加油，有部分劇迷竟理直氣壯地留言質疑「為什麼不把女配（趙星棠）衣服扒下來給男主蓋」、「天寒地凍時肯定要拿死者的衣服給男主保暖啊」，大批網民嚴詞批評：「女配已經被強暴死了，還想著拿她衣服給男主蓋？真不把女配當人看。」

部分劇迷的極端評論。（網上圖片）

部分劇迷的極端評論。（網上圖片）

事件持續發酵，有影視博主更痛批部分劇迷與編劇雙雙突破道德底線：「劇裡已經不把女配當人看了，沒想到極端受眾竟然更惡毒，連女配的衣服屍骨都想利用乾淨。」「還好棄劇早，這部劇就是用很精湛的技巧去掩蓋封建的惡臭，還要招搖過市說「好香啊，快來吃呀這是女本位」一口咬下去，都是女人的血肉。」

網民嚴肅回應劇迷極端評論。（網上圖片）

真不把女配當人看。 網民崩潰回應劇迷極端評論

事件持續發酵，有影視博主更痛批部分劇迷與編劇雙雙突破道德底線。（微博@電視劇蘭香如故）

事件持續發酵，有影視博主更痛批部分劇迷與編劇雙雙突破道德底線。（微博@電視劇蘭香如故）

事件持續發酵，有影視博主更痛批部分劇迷與編劇雙雙突破道德底線。（微博@電視劇蘭香如故）