蘭香如故｜17女角花草命名藏玄機　李夢海棠斷腸　譚松韻空谷幽蘭

由譚松韻、劉學義主演的古裝大劇《蘭香如故》開播以來討論度高居不下，劇集即將迎來大結局高潮，細心觀眾發現劇中17位女性角色全以花草植物命名，從空谷幽蘭沈嘉蘭、富貴帶傷的海棠花趙星棠，到劇毒翠雀杜翠雀，以至野草般頑強的魚腥草呂蕺兒等，不單是古典美名，更深層暗喻了角色的性格、階層與最終宿命。



由譚松韻、劉學義主演的古裝大劇《蘭香如故》開播以來討論度高居不下，劇集即將迎來大結局高潮。（微博@電視劇蘭香如故）

沈嘉蘭：幽蘭空谷綻放喻耐孤寒

女主角沈嘉蘭（譚松韻飾）遭逢滅門慘案後死裡逃生，被迫頂替亡故丫鬟「許蘭香」的身分潛入林府，不論身分如何轉換，其名始終留有一個「蘭」字。蘭花生於幽谷、耐得住孤寂與嚴寒，正如沈嘉蘭落入底層，卻始終保留清雅傲骨與堅韌。

女主角沈嘉蘭（譚松韻飾）遭逢滅門慘案後死裡逃生，被迫頂替亡故丫鬟「許蘭香」的身份潛入林府，不論身份如何轉換，其名始終留有一個「蘭」字。（網上圖片）

蘭花生於幽谷、耐得住孤寒，正如沈嘉蘭落入底層，卻始終保留清雅傲骨與堅韌。（微博@電視劇蘭香如故）

沈嘉蘭憑藉識字、查帳與調香等硬實力，在危機四伏的林府處處尋得生機，宛如空谷幽蘭般破局綻放。譚松韻精湛地展現出蘭花含蓄卻強韌的生命力，把絕境中絕不妥協的膽識演得極具張力與感染力。

譚松韻精湛地展現出蘭花含蓄卻強韌的生命力，把絕境中絕不妥協的膽識演得極具張力與感染力。（網上圖片）

趙星棠：海棠斷腸暗喻富貴帶傷

李夢飾演的元配夫人「趙星棠」，名字中的「棠」對應海棠花。海棠雖華麗富貴，但在古典文學中亦被稱為「斷腸花」，隱喻富貴外表下身不由己的婚姻枷鎖。

李夢飾演的元配夫人「趙星棠」，「棠」即海棠，古典文學中稱「斷腸花」，喻富貴外表下身不由己的婚姻枷鎖。（微博@電視劇蘭香如故）

李夢飾演的元配夫人「趙星棠」，「棠」即海棠，古典文學中稱「斷腸花」，喻富貴外表下身不由己的婚姻枷鎖。（微博@電視劇蘭香如故）

在劇中的封建禮教下，趙星棠身為高門元配，表面風光享盡榮華，內裡卻承受著丈夫冷落與無愛婚姻的深刻創傷，她看透婚姻本質後不再乞求愛情，轉而將安全感寄託於實質財產。這種將古典植物花語與劇中人物命運深度連接的設計，不僅增添了作品的古典文學養份，更精準地揭示了古代女性在高門大戶中「富貴帶傷」的真實處境。

在劇中的封建禮教下，趙星棠看透婚姻本質後不再乞求愛情，轉而將安全感寄託於實質財產。（微博@電視劇蘭香如故）

美艷毒花與野草求生 展現古代女性張力

除了高門女子，底層與反派角色的花草對應更具張力。鄭合惠子飾演的「杜翠雀」，取材自全株含有劇毒生物鹼的藍紫色翠雀花，預示其外表嬌美、實則野心勃勃的性格；而由劉美含飾演的丫鬟「呂蕺兒」，名字中的「蕺草」即生命力頑強的魚腥草，象徵即便身處低谷依然能如野草般逢生。

鄭合惠子飾演的「杜翠雀」，取材自全株含有劇毒生物鹼的藍紫色翠雀花，預示其外表嬌美、實則野心勃勃的性格。（微博@電視劇蘭香如故）

鄭合惠子飾演的「杜翠雀」，取材自全株含有劇毒生物鹼的藍紫色翠雀花，預示其外表嬌美、實則野心勃勃的性格。（微博@電視劇蘭香如故）

由劉美含飾演的丫鬟「呂蕺兒」，名字中的「蕺草」即生命力頑強的魚腥草，象徵即便身處低谷依然能如野草般逢生。（微博@電視劇蘭香如故）

從主角到其餘十多位以草木為名的閨秀與婢女，作品《蘭香如故》將植物特性與角色悲歡緊密扣合。（微博截圖）

網民對於《蘭香如故》將植物特性與角色悲歡緊密扣合大讚。（微博截圖）

網民對於《蘭香如故》將植物特性與角色悲歡緊密扣合大讚。（微博截圖）

網民對於《蘭香如故》將植物特性與角色悲歡緊密扣合大讚。（微博截圖）

從主角到其餘十多位以草木為名的閨秀與婢女，作品將植物特性與角色悲歡緊密扣合，《蘭香如故》用極致的細節，為當前古裝劇市場樹立了新的文字美學標竿，網民盛讚劇組展現極致匠心，藉草木之喻寫盡古代女性群像。