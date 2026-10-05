《蘭香如故》產房名場面！譚松韻拚死誕女　劉學義心疼當場嚇昏

由譚松韻、劉學義領銜主演的古裝劇《蘭香如故》迎來劇情新高潮！在最新41集的劇情中，譚松韻飾演的許蘭香在產房歷經九死一生，拚盡全力終於順利誕下林家曾孫輩唯一的嫡長女林章澂（劇中族譜字輩亦作「章晨」，暱稱「澂姐兒」）；而由劉學義飾演的丈夫林錦岐全程陪產，卻因極度心疼妻子並目睹血腥場面當場倒地昏厥。這幕融合了驚險分娩與爆笑反差的名場面，迅速洗版各大社交平台，掀起全網熱烈討論。



譚松韻飾演的許蘭香在產房歷經九死一生，拚盡全力終於順利誕下林家曾孫輩唯一的嫡長女「林章澂」（暱稱「澂姐兒」）。(微博@電視劇蘭香如故)

由譚松韻、劉學義領銜主演的古裝劇《蘭香如故》迎來劇情新高潮！(微博@電視劇蘭香如故)

許蘭香產房凶險難產拚死分娩 林錦岐賜名「林章澂」寄語清透

劇中許蘭香分娩過程險象環生，遭遇難產危機導致體力透支，現場氣氛萬分緊繃。許蘭香憑著堅強意志咬牙堅持，最終拚死誕下嫡長女。作為林家曾孫輩中唯一的女孩，澂姐兒從出生起便注定集萬千寵愛於一身，成為全家族的掌上明珠。

許蘭香憑著堅強意志咬牙堅持，最終拚死誕下嫡長女。（《蘭香如故》預告片截圖）

許蘭香憑著堅強意志咬牙堅持，最終拚死誕下嫡長女。（《蘭香如故》預告片截圖）

林錦岐為長女取名為「林章澂」，寄託「沉澱自省，清透自在」之意，期許掌上明珠一生不被世俗裹挾、安然自在。

林錦岐為長女取名「林章澂」，寓意「沉澱自省，清透自在」，希望女兒一生清透自在。（《蘭香如故》預告片截圖）

澂姐兒作為林家曾孫輩中唯一的女孩，從出生起便注定集萬千寵愛於一身，成為全家族的掌上明珠。（《蘭香如故》預告片截圖）

網民評價。（微博截圖）

不顧產房忌諱全程陪產 見血恐懼壓垮當場暈倒

林錦岐不顧古代「產房忌諱」堅持緊握妻子的手陪產，穩婆指導蘭香呼吸時，他在一旁竟比產婦還要緊張混亂。豈料當女兒呱呱墜地、大出血場面呈現在眼前時，林錦岐並非單純懼血，而是目擊分娩凶險並極度心疼妻子，在巨大的心理恐慌與體力虛脫下閉眼昏厥，令屋外焦急守候的眾人頓時哭笑不得。

林錦岐看到許蘭香大出血場面呈現在眼前時，內心被「她可能會死」的巨大恐懼壓垮，當場閉眼昏厥倒地，嚇得屋外眾人哭笑不得。（《蘭香如故》預告片截圖）

林錦岐看到許蘭香大出血場面呈現在眼前時，內心被「她可能會死」的巨大恐懼壓垮，當場閉眼昏厥倒地，嚇得屋外眾人哭笑不得。（《蘭香如故》預告片截圖）

林錦岐醒來直撲床邊查看許蘭香

林錦岐被掐人中救醒後，第一反應並非看新生兒，而是紅著眼眶直撲床邊查看許蘭香安危，並深情說出「辛苦你了」。網民對此大讚：「刀槍不入嘅武將，軟肋全在產房裏面！」這種真實的慌張與極致疼愛，比起高高在上的霸道總裁形象更具感染力。

林錦岐被掐人中救醒後，第一反應並非看新生兒，而是紅著眼眶直撲床邊查看許蘭香安危，並深情說出「辛苦你了」。（《蘭香如故》預告片截圖）

林錦岐被掐人中救醒後，第一反應並非看新生兒，而是紅著眼眶直撲床邊查看許蘭香安危，並深情說出「辛苦你了」。（《蘭香如故》預告片截圖）

林錦岐被掐人中救醒後，第一反應並非看新生兒，而是紅著眼眶直撲床邊查看許蘭香安危，並深情說出「辛苦你了」。（《蘭香如故》預告片截圖）

林錦岐被掐人中救醒後，第一反應並非看新生兒，而是紅著眼眶直撲床邊查看許蘭香安危，並深情說出「辛苦你了」。（《蘭香如故》預告片截圖）

網民評價。（微博截圖）