《蘭香如故》全劇僅兩場吻戲　譚松韻劉學義雪中吻被爆屬臨時加拍

【蘭香如故／Disney+】由譚松韻與劉學義領銜主演的內地古裝熱播劇《蘭香如故》，憑藉精緻質感與細膩情感線引爆話題，劇迷苦追一個月，紛紛感嘆劇中感情線極度含蓄。女主角譚松韻日前在綜藝節目《毛雪汪》中分享拍攝幕後，指劇組堅持「同框即是放閃」的理念，備受好評的「雪中馬車吻別」原本並非劇本所設定，而是拍攝後期對劇本時臨時決定加碼的關鍵戲份。



雖然節目訪談中聚焦於這場臨時加拍的經典場面，但經事實核查與劇迷細心梳理，全劇實際上共有兩場親密吻戲，包括第39集的交杯酒含蓄圓房，鏡頭僅拉遠景與紅紗帳，以及引發全城網民熱烈討論的「雪中馬車吻別」。



由譚松韻與劉學義領銜主演的古裝熱播劇《蘭香如故》，憑藉精緻質感與細膩情感線引爆話題。（微博@電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》全劇實際上共有兩場親密吻戲，包括第39集的交杯酒熱吻圓房，以及引發全城網民熱烈討論的「雪中馬車吻別」。（《蘭香如故》劇照）

克制美學引熱議 吻臉頰比吻唇更貼合劇情

這場臨時加碼的「雪中馬車吻」情節極具戲劇張力：京城告急，林錦岐（劉學義飾）奉命回京佈防，生死未卜。許蘭香（譚松韻飾）冒雪乘車趕來傳訊，臨別僅輕聲叮囑「大爺，保重」。已策馬遠去的林錦岐聞聲折返，俯身探進車窗吻在她的臉頰，留下「夫人要打耳光，等我回來再打」後便重返風雪之中，全場無煽情對白或刻意慢鏡，展現極高克制感。

許蘭香（譚松韻飾）冒雪乘車趕來傳訊，臨別僅輕聲叮囑「大爺，保重」，已策馬遠去的林錦岐聞聲折返，俯身探進車窗吻在她的臉頰。（微博@電視劇蘭香如故）

許蘭香（譚松韻飾）冒雪乘車趕來傳訊，臨別僅輕聲叮囑「大爺，保重」，已策馬遠去的林錦岐聞聲折返，俯身探進車窗吻在她的臉頰。（《蘭香如故》劇照）

不少觀眾好奇「為何不直接親嘴？」劇迷分析，二人當時身處命運波折之中，感情尚未正式挑明與破冰，吻在臉頰比落在唇上更像一句沉重的遺言。譚松韻透露，主創團隊當時一致認為情感已積蓄至最高峰，若缺乏情感爆發點未免遺憾，才在現場加戲。

譚松韻透露，主創團隊當時一致認為情感已積蓄至最高峰，若缺乏情感爆發點未免遺憾，才在現場加戲。（《蘭香如故》劇照）

譚松韻透露，主創團隊當時一致認為情感已積蓄至最高峰，若缺乏情感爆發點未免遺憾，才在現場加戲。（微博@電視劇蘭香如故）

戲外兄弟感十足 劉學義親密戲理論爆笑

雖然戲內情節虐心，但譚松韻與劉學義在戲外互動十分有趣。譚松韻笑言兩人私下太熟，一對視就忍不住笑場。劉學義更在節目《毛雪汪》中提出一套「親密戲理論」，笑稱親密戲最好在不熟悉時拍攝才夠害羞真實，熟絡之後反而像「哥們，親個嘴吧」。在人人喊着放閃的年代，《蘭香如故》憑藉兩場極度克制的吻戲，以隱忍換來數秒釋放，被網民封為「物以稀為貴」的極致浪漫。

雖然《蘭香如故》戲內情節虐心，但譚松韻與劉學義戲外互動十分有趣。（微博@番茄不是西紅柿首富影片截圖）

譚松韻笑言兩人私下太熟，一對視就忍不住笑場。（微博@番茄不是西紅柿首富影片截圖）