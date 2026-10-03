蘭香如故結局｜林繡茹無和離書手刃仇人爭家產？劇透虐心引棄劇潮

【蘭香如故／Disney+】改編自禾晏山小說《蘭香緣》、由譚松韻與劉學義主演的內地古裝劇《蘭香如故》全劇共47集，自9月11日起在央視八套（CCTV-8）與騰訊視頻同步首播，串流平台Disney+亦同步播放。該劇首播當日雲合數據播放量份額僅4.9%，其後憑藉口碑逆襲，收視市佔率一路飆升至逾四成，騰訊平台網絡熱度指數突破33,000大關，成為近期熱度極高的大熱劇集。



騰訊視頻原定於10月5日開啟超前點映付費直通大結局，而SVIP高級會員預計於10月9日迎來第47集完結篇，豈料結局未至，一則關於劇中要角林繡茹命運的劇透貼文，已讓廣大觀眾集體喊怕，甚至引發棄劇潮。



由譚松韻與劉學義主演的古裝劇《蘭香如故》（改編自禾晏山小說《蘭香緣》）全劇共47集。（微博@電視劇蘭香如故）

近日一則關於《蘭香如故》中要角林繡茹命運的劇透貼文，已讓廣大觀眾集體喊怕，甚至引發棄劇潮。（《蘭香如故》劇照）

嘉禧樓一紙文書：鎖住家產卻鎖不住人心

劇中由馬凡丁飾演的林繡茹，其命運走向被觀眾形容為最為悲慘的一條故事線。她代姊嫁入永昌侯府並連生三女，卻遭婆婆以病重及算命說辭相逼，硬要兒子袁紹輝（賀鵬飾）納妾。納妾當日暴雨傾盆，林繡茹失魂落魄衝進雨中，撐傘追出來的不是丈夫，而是年僅十二歲的繼女袁嘉榮，哭喊「憑甚麼女兒不能繼承爵位」，場面令人鼻酸。

《蘭香如故》中由馬凡丁飾演的林繡茹，其命運走向被觀眾形容為最為悲慘的一條故事線。（《蘭香如故》劇照）

林繡茹失魂落魄衝進雨中，撐傘追出來的不是丈夫，而是年僅十二歲的繼女袁嘉榮。（《蘭香如故》劇照）

第40集的嘉禧樓談判中，林家放棄直接和離（和解離婚），改立三條約定：納妾人選由林家把關、侯府家產全歸林繡茹所出的女兒，以及管家權永久歸其執掌。一紙文書保住了女兒們的後半生，卻也替這段夫妻情分畫上句號。

《蘭香如故》中由馬凡丁飾演的林繡茹，其命運走向被觀眾形容為最為悲慘的一條故事線。（微博@電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》中由馬凡丁飾演的林繡茹，其命運走向被觀眾形容為最為悲慘的一條故事線。（《蘭香如故》劇照）

劇情頻現「虐心刀片」 主角遭逢巨變令觀眾難以承受

事實上，劇集前段已有不少虐心劇情。第31集中，林家二爺林錦嵐在孩子百日宴後驟然離世，緊接着祖母亦傳出噩耗。二爺常年病弱，漢王謀反時卻以空城計護住閤府女眷，臨終把妻兒託付給許蘭香。此前漢王一役，林錦岐炸火器庫被震傷內臟；許蘭香騎着小騾子出城，在雪地裏一間間鴨棚找尋，找到時他已奄奄一息，躺在乾草堆上交代後事，叫她改嫁——她沒接話，蹲在冰天雪地裏翻藥材，手凍得通紅也沒停。到第38集，許蘭香站在沈家無碑墳前哽咽：「蘭兒來遲了」、「我都忘了，你竟還記得」。

《蘭香如故》此前漢王一役，林錦岐炸火器庫被震傷內臟。（微博@電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》此前漢王一役，林錦岐炸火器庫被震傷內臟；許蘭香騎着小騾子出城，在雪地裏一間間鴨棚找尋。（微博@電視劇蘭香如故）

網傳劇透未等來和離書 手刃仇人引全員悲劇收場

10月2日晚上，有劇迷在社交平台發文感嘆「蘭香如故後面劇情太虐了」，將林繡茹的後續命運提前曝光：指她沒等來袁紹輝的和離書，等來的卻是噩耗，得悉是杜翠雀（鄭合惠子飾）的手段後，她手刃對方為夫報仇；同時她在許蘭香扶持下與袁家切割，為女兒們爭取到袁紹輝全部家產。帖文最後一句「真的是全員悲劇收場（Bad Ending）的結局嗎」，連帶話題「#林繡茹沒等來和離書#」迅速衝上熱門搜尋榜。

《蘭香如故》中由馬凡丁飾演的林繡茹，其命運走向被觀眾形容為最為悲慘的一條故事線。（《蘭香如故》劇照）

10月2日話題「#林繡茹沒等來和離書#」迅速衝上熱門搜尋榜。（《蘭香如故》劇照）（《蘭香如故》劇照）

觀眾對劇集過度虐心的不滿早有前科，主角接連受屈引發大量吐槽，第31集林家二爺與祖母同集離世更令即時留言（彈幕）陷入悲傷氛圍，網民自嘲「哭濕三包紙巾」。真正令人難以接受的是甜虐反差，網民形容「糖永遠是刀的包裝紙」，更有聲浪質疑「憑甚麼讓女主角守三十年寡」，揚言若結局真如傳聞般虐心將直接棄劇。

觀眾對劇集《蘭香如故》過度虐心的不滿早有前科，主角接連受屈引發大量吐槽。（微博@電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》此前漢王一役，林錦岐炸火器庫被震傷內臟；許蘭香騎着小騾子出城，在雪地裏一間間鴨棚找尋。（微博@電視劇蘭香如故）