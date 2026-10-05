蘭香如故大結局最新追劇日曆！今日解鎖點映禮包　騰訊連停更兩天

由譚松韻、劉學義領銜主演的內地古裝大劇《蘭香如故》正在央視八套（CCTV-8）晚間黃金時段及騰訊視頻熱播。官方今日公佈最新「追劇日曆」，宣佈於10月5日開啟「超前點映禮包」，即大結局付費優先解鎖包，讓觀眾可提前解鎖大結局，同時公佈了國慶長假尾聲網絡平台與電視台的差異化排播時間表，央視八套與騰訊視頻SVIP用戶將於10月11日迎來大結局，騰訊VIP用戶則於10月12日完結收官。



由譚松韻、劉學義領銜主演的古裝大劇《蘭香如故》正在央視八套（CCTV-8）晚間黃金時段及騰訊視頻熱播。（微博@電視劇蘭香如故）

官方今日公佈最新「追劇日曆」，宣佈於10月5日開啟「超前點映禮包」，即大結局付費優先解鎖包。（微博@電視劇蘭香如故）

10月5日開售大結局點映禮包 網絡平台週二、週三暫停更新

根據日曆，騰訊視頻於10月5日上線超前點映禮包。騰訊視頻SVIP用戶當日更新至第43集，VIP用戶則更新至第42集；所有用戶均可額外付費購買點映禮包，直通第47集大結局。

騰訊視頻SVIP用戶10月5日更新至第43集，VIP用戶則更新至第42集；所有用戶均可額外付費購買點映禮包，直通第47集大結局。（微博@電視劇蘭香如故）

需注意的是，騰訊視頻（SVIP/VIP）將於10月6日及7日連停兩天，10月8日起恢復常規每日更新。

央視八套電視台每日連播 直通第47集大結局

電視台方面，CCTV-8電視劇頻道每晚21:30播出。10月5日至11日期間無間斷每日播出一集，由第41集一路推進至第47集大結局。

劇中許蘭香／沈嘉蘭（譚松韻飾）與林錦岐（劉學義飾）的感情線及家族冤案即將揭曉，吸引大批劇迷鎖定點映禮包搶先解鎖大結局。