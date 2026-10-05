古天樂主演《偵戰》內地上映5天突撤檔　五日累積總票房不足500萬

懸疑電影《偵戰》由古天樂、此沙及任達華主演，原本以強勁陣容殺入內地國慶檔期，可惜市場反應未如理想。今日（5日）電影上映僅5日，官方突然宣佈退出檔期，後續將擇期重啟公映。



電影《偵戰》由古天樂、此沙及任達華主演。（微博@電影偵戰）

5日票房不足500萬人民幣

《偵戰》於10月1日正式上映，首日票房僅收約224萬人民幣，其後單日票房更急跌至14萬左右。截至10月5日上午撤檔時，據貓眼專業版數據顯示，累計總票房僅約443萬元人民幣，與市場預期相距甚遠。除了入座率持續走低，電影在內地平台豆瓣的開分亦僅得4.3分，不少觀眾批評劇情邏輯混亂、剪接節奏零碎，甚至有評價指電影「故弄玄虛」。

電影《偵戰》內地上映5日票房不足500萬人民幣。（微博@電影偵戰）

官方發撤檔聲明致歉

電影官方微博於10月5日上午發文，宣佈「正式取消本輪公映檔期，後續將擇期重啟」。片方在公告中承認對市場節奏預判出錯，並為工作上的考量不足向主創、觀眾及同業致歉。然而，這份撤檔公告發布不久後竟被官方刪除，此舉隨即引起網民熱烈討論及猜測。

電影官方發文宣佈撤檔，當前該帖文已被刪除。（微博@電影偵戰）

路演宣傳中遇撤檔

其實由9月30日開始，此沙已聯同盧慧敏、謝君豪及袁富華等演員，走訪北京、深圳及廣州等地為電影造勢，而古天樂則因工作在身一直未有亮相。據悉，此沙昨晚仍在佛山落力參與路演造勢。儘管內地公映受挫，但《偵戰》今日（5日）將在香港如期舉行首映禮，並於10月8日正式開畫。