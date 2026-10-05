梁朝偉睇翁子光新片《超風》徹夜難眠　深思跨性別者現實處境

影帝梁朝偉近日獲翁子光導演邀請，搶先觀賞其執導的新作《超風》。觀影結束後，他從戲院一路思索到回家，甚至輾轉難眠，隨後更特別拍片分享自己的觀後感。他在影片中首先向導演致謝：「首先好多謝翁子光導演，邀請我睇佢部新戲。我感覺大家都好用心，演員都做得好好，好自然，亦都冇令我覺得有演戲痕跡。」

《超風》電影海報（網上圖片）

梁朝偉大讚電影題材特別

他認為這部作品題材獨特、導演製作用心，演員的發揮也相當自然，然而直覺感受卻是「有啲慘」：「一個好特別嘅題材，導演亦都好有心機，但我就覺得有啲慘，直覺嘅感受啦。離開戲院之後，一路返屋企途中，我有好多思考，會再檢視一下，點解我會覺得慘？我覺得我會思考生命、存在意義、命運、自由，呢啲嘢。」

他解釋，這種感受或許源於自己近期正在閱讀存在主義哲學相關書籍，因此不自覺地將觀影的心得與哲學命題相互連結：「呢啲嘢可能就係令我覺得慘，因為我最近都有讀一啲存在主義嘅哲學書本，令我聯想到存在主義。即係話，人點樣喺一個冇意義同好荒謬嘅世界裏面，我哋應該點樣生存？」

梁朝偉大讚電影題材特別。（網上圖片）

聯想《異鄉人》 體會跨性別者處境

梁朝偉提到，自己腦海中浮現出卡繆的代表作《異鄉人》，進而聯想到跨性別人士在現實社會中所面臨的處境：「跨性別人士就好似異鄉人咁，喺一個現實世界入面，點解其他人好難會理解佢哋嘅心理狀況，好似一個異鄉人，就算喺自己嘅地方。就係有呢啲想法，好得意。返到屋企之後都諗咗好耐瞓唔着，畀我好多思考。」

聯想《異鄉人》 體會跨性別者處境。（網上圖片）

反思二戰猶太人遭遇

他引述存在主義的核心命題—存在先於本質：「唔知點解好有趣會想到存在主義，因為存在主義係講『存在先於本質』，即係我哋可以創造意義，創造我哋想要嘅生活，人係有絕對嘅自由。就算你喺監獄或者戰亂裏面，都有某程度上思想上嘅自由。」

二戰猶太人的遭遇亦在他腦中縈繞，沉思為何世界沒回應：「第二次世界大戰嘅時候，猶太人受到咁嘅遭遇，佢哋都相信有神嘅。如果呢個世界上有一個創造者嘅話，點解猶太人會受到咁慘嘅對待，呢個世界都冇回應呢？點解係沉默呢？呢個就係我自己最近睇卡繆嘅荒謬主義或者存在主義，都令我有咁嘅聯想。」

他最後強調，這僅屬個人觀後感：「我相信唔同觀眾睇完會有唔同睇法，但呢個只係我自己嘅個人感受。好難得而家電影市道差嘅時候，仲有好似呢部咁有心、咁特別嘅題材出現，希望大家都去支持一下，多謝。」

梁朝偉反思二戰猶太人遭遇。（網上圖片）

《超風》講述跨性別者的掙扎與自由選擇

《超風》由翁子光親自擔綱導演與編劇，是他首度挑戰跨性別題材的作品，並由劉語喬、李雨蓒及孫禾頤領銜主演。劇情講述主角超風（劉語喬 飾）自內地移居香港，渴望活出真實自我。她一邊努力積蓄以進行性別肯定手術，一邊還需擺脫染有毒癮的男友騷擾。直到遇見知己小梅，身心備受關照的超風終於迎來人生蛻變，卻在此刻對這份追求已久的自由產生了遲疑。

電影《超風》由劉語喬、李雨蓒、孫禾頤主演。（劇照）

翁導表示：「當收到香港國際電影節「B2B」計劃的邀請時，我也沒有馬上想到要拍攝一部跨性別（Transgender）題材的電影，然而當我看到了《二毛》(2019) ，這部講述中國內地跨性別人士顛沛流離的生活狀態之紀錄片段，我深深被打動，於是我們四出走訪，希望把這個敢愛敢恨的人物形象，寫成了像金庸小說中梅超風的城中俠女，身輕如塵，恣重如山，雌雄一身，在煙雨冷漠的窮山惡水之間，活出了自己的尊嚴與自主，在層層的自我拷問之中，保持着平衡與自覺。」