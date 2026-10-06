逐玉無線10.12開播｜播放量34億創紀錄！5大霸榜數據拆解爆紅關鍵

電視廣播有限公司（TVB）翡翠台宣布，由10月12日起逢星期一至五晚上10時黃金時段，接檔播映內地古裝熱播劇《逐玉》。有別於過往外購劇進行剪輯的做法，TVB今次罕有引進40集完整無刪減版本，並提供普通話及粵語雙語配音切換。



這部由張凌赫與田曦薇領銜主演的古裝作品，在內地開播期間刷新多個串流平台數據，無綫電視更在節目招商文件中，盛讚男主角張凌赫「極具商業價值」。



電視廣播有限公司（TVB，無綫電視）翡翠台宣佈於10月12日晚上10時黃金時段接檔播出爆款陸劇《逐玉》。（微博@網劇逐玉）

這部由張凌赫與田曦薇領銜主演的古裝巨製，在內地播映期間刷新各大數據榜單，無綫電視更在節目招商推介文件中盛讚男主角張凌赫「極具商業價值」。（微博@網劇逐玉）

《逐玉》憑什麼被譽為年度劇王？5大數據拆解年度劇王爆紅密碼！

1.雲合正片有效播放量突破34億

根據愛奇藝官方聲明與數據監測機構統計，該劇全網雲合正片（內地權威的第三方收視統計指標）有效播放量累計已突破34.4億，開播次日播放市佔率更迅速飆升至31.4%（即當日全網劇集播放總量中佔逾三成份額），峰值達55.1%，穩坐2026年上半年全網劇集播放冠軍寶座。許多觀眾表示，雖然對劇情評價兩極，惟男女主角顏值亮眼，能帶動驚人播放量其實並不意外。

根據愛奇藝官方聲明與數據監測機構統計，該劇開播後播放市佔率峰值達55.1%，穩坐2026年上半年全網劇集播放冠軍寶座。（網上圖片）

許多觀眾表示，雖然對劇情評價兩極，惟男女主角顏值亮眼，能帶動驚人播放量其實並不意外。（微博@網劇逐玉）

許多觀眾表示，雖然對劇情評價兩極，惟男女主角顏值亮眼，能帶動驚人播放量其實並不意外。（微博@網劇逐玉）

許多觀眾表示，雖然對劇情評價兩極，惟男女主角顏值亮眼，能帶動驚人播放量其實並不意外。（微博@網劇逐玉）

2.集均播放量衝破7,500萬

據媒體報道，《逐玉》集均播放量突破7,500萬大關，為成為同期首部達成此驚人規模的劇集。儘管有部分網民幽默調侃「男主上戰場妝容依然極致精細」，但依然阻擋不了廣大劇迷追劇的熱情。

儘管有部分網民幽默調侃「男主上戰場妝容依然極致精細」，但依然阻擋不了廣大劇迷追劇的熱情。（微博@網劇逐玉）

儘管有部分網民幽默調侃「男主上戰場妝容依然極致精細」，但依然阻擋不了廣大劇迷追劇的熱情。（微博@網劇逐玉）

3.愛奇藝與騰訊雙平台巔峰熱度破萬

作為跨平台聯播作品，《逐玉》在愛奇藝官方平台站內熱度突破10,501，而在騰訊視頻站內熱度亦高達31,248，雙雙刷新聯播劇巔峰紀錄。不少網民笑稱這是一部「只要帶眼睛看精美畫面就能獲得極佳觀賞體驗」的輕鬆下飯劇。

《逐玉》作為跨平台聯播作品，在愛奇藝官方平台站內熱度突破10,501，而在騰訊視頻站內熱度亦高達31,248，雙雙刷新聯播劇巔峰紀錄。（微博@你品道了嗎）

4.Netflix海外串流平台表現強勁登榜

除了傳統電視與內地串流平台外，《逐玉》上架國際串流平台Netflix後，迅速躍升多個地區的節目熱播榜Top10，成為近年少數成功跨越區域限制、在海外串流市場掀起追看熱潮的古裝大劇。

《逐玉》上架國際串流平台Netflix後，迅速躍升多個地區的節目熱播榜Top10。（微博@網劇逐玉）

《逐玉》上架國際串流平台Netflix後，迅速躍升多個地區的節目熱播榜Top10。（微博@網劇逐玉）

5.廣告招商總量與品牌贊助創紀錄

強大的流量帶來極高商業價值，全劇吸引數十個品牌爭相贊助，TVB亦看中其強勁的吸金力與招商吸引力而特別引進粵語版。從商務合作與播放數據來看，該劇無疑證明了當前頂流古裝劇在跨區域市場上的影響力。

強大的流量帶來極高商業價值，全劇吸引數十個品牌爭相贊助。TVB亦正是看中其強勁的招商吸引力與商業價值，特別引進雙語足本版。從商務合作與播放數據來看，該劇無疑證明了當前頂流古裝劇在跨區域市場上的龐大影響力。