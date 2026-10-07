第99屆奧斯卡華語片盤點　《風林火山》《歡迎來龍餐館》誰能突圍

第99屆奧斯卡金像獎最佳國際影片（Best International Feature Film）申報程序於美國當地時間9月30日正式截止。來自全球各個國家與地區之電影製作單位陸續向美國電影藝術與科學學院遞交參賽申請，爭取於明年3月舉行的頒獎典禮角逐小金人獎項。



奧斯卡金像獎（Academy Awards）在世界電影界代表了美國電影產業內部的最高制度性肯定與商業風向指標。（網站圖片）

美國電影藝術與科學學院頒發的奧斯卡金像獎獎座，因其外觀為金色立體小人而得名。（unsplash@tommaomaoer）

今屆華語電影陣營共有4部作品代表不同地區出戰，包含中國內地推薦之《歡迎來龍餐館》、香港特區推薦之《風林火山》、台灣地區推薦之《大濛》，以及新加坡推薦之《我們不是陌生人》，共同進軍國際影壇競逐提名席位。

內地代表《歡迎來龍餐館》

中國內地代表作品《歡迎來龍餐館》由文牧野執導、寧浩監製，演員沈騰領銜主演，故事背景設定於2003年伊拉克戰爭期間。劇情講述廚師徐福為了償還債務，遠赴中東地區開設中餐館，於戰亂環境中爭取生存並保護當地孩童之遭遇。《歡迎來龍餐館》以戰火裡的中餐館為切口，用美食與戰爭形成強烈對照，刻畫被戰爭裹挾的普通人，探討戰爭之中不存在局外人的現實。

《歡迎來龍餐館》 將代表中國內地角逐第99屆奧斯卡最佳國際影片。（微博圖片）

《歡迎來龍餐館》於8月11日於內地公映，其後於9月中旬登陸香港院線。截至目前，該片於內地累積票房突破23.5億元（人民幣，下同），位列2026年中國內地年度票房榜第二位，僅次於累積票房44.2億元的《飛馳人生3》。

《歡迎來龍餐館》電影劇照。（微博）

香港代表《風林火山》

代表香港出戰之電影《風林火山》由麥浚龍擔任導演兼編劇，集結金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝以及高圓圓等演員陣容。作品籌備過程歷時多年，於2025年正式於香港公映，隨後於第44屆香港電影金像獎取得8項獎項殊榮，包含演員杜德偉奪得最佳男配角獎。今年9月，「香港區評選委員會」經過多輪遴選與評審討論後，決議推薦《風林火山》代表香港角逐第99屆奧斯卡金像獎最佳國際影片獎項。

（《風林火山》海報）

回顧香港電影征戰奧斯卡的歷史軌跡，能夠衝破層層重圍闖入最後五強的次數屈指可數，歷來僅有1991年張藝謀執導、鞏俐主演的《大紅燈籠高高掛》首度敲開奧斯卡大門，1993年由已故巨星張國榮主演的《霸王別姬》震撼國際，以及2020年曾國祥執導、聚焦校園霸凌的《少年的你》成功入圍五強；王家衛的《一代宗師》亦曾殺入最後九強短名單。此次由麥浚龍耗時多年匠心打造的《風林火山》獲推薦出戰奧斯卡，憑藉極致風格化的黑白暴力美學、香港金像獎8項大獎的品質保證，被外界寄予厚望，力爭成為影史上第四部強勢闖入奧斯卡五強決賽圈的港產經典。

《霸王別姬》至今仍是經典中之經典。（《霸王別姬》劇照）

《一代宗師》中經典詠春對八卦一幕。（《一代宗師》劇照）

台灣代表《大濛》

代表台灣參賽之作品《大濛》由導演陳玉勳執導，方郁婷、柯煒林與曾敬驊領銜主演。該片於第62屆金馬獎奪得最佳劇情片、原著劇本、美術設計、造型設計及觀眾票選最佳影片等5項大獎，隨後於台北電影獎奪得包含最佳劇情長片與最佳編劇在內等5項大獎。今年8月，台灣文化部召開甄選會議，決定推薦《大濛》代表台灣參賽。

《大濛》香港版海報

《大濛》故事由民國43年（1954年）展開，講述15歲嘉義農家少女黃秋月（方郁婷 飾）獲悉兄長黃育雲（曾敬驊 飾）因政治案件遭槍決後，不顧家人反對，獨自前往台北尋找姊姊阿霞（9m88 飾）籌措贖回遺體費用。旅程期間，黃秋月結識來自廣東之退伍三輪車伕趙公道（柯煒林 飾），趙公道出手相助，二人於動盪時代相互扶持。《大濛》的美術團隊成功讓觀眾回到數十年前的台灣，除了劇本和拍攝出色，獨特的台灣風情也成為該作品的一大亮點。

（《大濛》劇照）

新加坡代表《我們不是陌生人》

新加坡代表電影《我們不是陌生人》由著名金獎導演陳哲藝執導兼編劇，四名主要角色交織出兩條情感主線，片長更是長達2小時37分鐘。首條故事線聚焦於長輩角色李美華（楊雁雁 飾）與林文光（林偉文 飾）。馬來西亞出生之李美華早期前往新加坡打工，於小販中心擔任啤酒妹，為了改善生活空間，接受福建麵攤主林文光求婚並搬入組屋。

（《我們不是陌生人》海報）

第二條故事線圍繞年輕世代展開，林文光 21 歲之兒子林俊陽（許家樂 飾）高中輟學服役，對未來缺乏規劃，同時看不起父親小販生意與繼母李美華。林俊陽於韓國組合BTS防彈少年團演唱會上結識富家女Lydia（林詠誼 飾），兩人熱戀期間Lydia意外懷孕，二人倉促結婚並搬入林文光之三房式組屋。重組家庭四名成員擠於狹窄空間，面對健康、法律與情感危機，於困境中尋求出路。

（《我們不是陌生人》劇照）

隨著各國選送名單塵埃落定，美國電影藝術與科學學院（AMPAS）亦公布了第99屆奧斯卡頒獎典禮的關鍵評選進程：官方預計將於2026年12月15日揭曉由全球近90部代表作中篩選出的15部初選短名單（Shortlist），其後於2027年1月21日正式公布角逐小金人的最終5部提名名單，頒獎典禮則定於2027年3月14日在洛杉磯杜比劇院隆重登場。