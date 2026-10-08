愛上草莓的季節｜Disney+上線！池昌旭甜戀今田美櫻　必睇5大重點

韓日合拍浪漫劇集《Merry Berry Love》（《愛上草莓的季節》/《莓好遇見你》）於10月7日在Disney+獨家首播！由韓國男神池昌旭攜手日本「福岡第一美少女」今田美櫻領銜主演，故事講述韓國頂尖空間設計師「李有彬」（又譯李裕彬，池昌旭飾）事業跌落谷底後遠赴日本茶呂島，偶遇身患神秘疾病卻堅韌栽種草莓的農女「白濱夏凜」（又譯白濱香鈴，今田美櫻飾），兩人於小島展開治癒跨國戀。Disney+首播日一次過上架首2集，隨後每週三固定更新1集，以下盤點本劇最不容錯過的5大劇情亮點。



韓日合拍浪漫劇集《Merry Berry Love》（《愛上草莓的季節》/《莓好遇見你》）於10月7日在Disney+獨家首播！（IG@disneyplusjp）

韓日合拍浪漫劇集《Merry Berry Love》（《愛上草莓的季節》/《莓好遇見你》）於10月7日在Disney+獨家首播！（IG@disneyplusjp）

1.池昌旭與今田美櫻：跨國神仙組合演繹落魄設計師與堅毅果農

池昌旭告別打戲回歸純愛，飾演事業落魄、完美主義者的韓國星級空間設計師「李有彬」，為逃避人生低谷，他獨自遠赴日本偏遠小島，展現溫柔卻略帶落魄的細膩文戲表現。

池昌旭飾演事業落魄、完美主義者的韓國星級空間設計師「李有彬」，為逃避人生低谷，他獨自遠赴日本偏遠小島，展現溫柔卻略帶落魄的細膩文戲表現。（IG@merryberrylove_ntv）

今田美櫻則打破過往精緻女神包袱，飾演身患怪病卻堅毅熱情的士多啤梨（草莓）果農「白濱夏凜」。夏凜頂著蓬頭下田耕作，誓死守護家園的草莓園。兩個性格與出身背景天差地別的人在小島相遇，擦出強烈火花。

今田美櫻則打破過往精緻女神包袱，飾演身患怪病卻堅毅熱情的士多啤梨（草莓）果農「白濱夏凜」。（IG@merryberrylove_ntv）

2.日韓娛樂巨頭強強聯手（CJ ENM×日本電視台NTV）

本劇由韓國娛樂巨頭CJ ENM Japan攜手Jayuro Pictures、日本松竹撮影所及日本電視台（NTV）共同製作開創。製作團隊將韓劇擅長的心動敘事節奏，與日劇獨有的唯美實景鏡頭完美結合。全劇於日本離島實地取景，透過細緻的光影與自然風光，營造出極具質感的浪漫影音體驗。

全劇於日本離島實地取景，透過細緻的光影與自然風光，營造出極具質感的浪漫影音體驗。（網上圖片）

全劇於日本離島實地取景，透過細緻的光影與自然風光，營造出極具質感的浪漫影音體驗。（網上圖片）

3.金牌雙導演執導：捕捉情感細節與小島美學

爆紅現象級韓劇《語意錯誤》導演金率挺與《無用的謊言》導演盧永燮共同執導。金率挺導演發揮其擅長捕捉男女主角眼神動向與微妙情感拉扯的強項；盧永燮導演則對離島自然風光的構圖與空間氣氛營造有著極高掌控力，雙導演合作確保劇集在情感深度與視覺美學上的高水準表現。

金率挺導演發揮其擅長捕捉男女主角眼神動向與微妙情感拉扯的強項。（網上圖片）

4.「偷吃草莓」引發跨語言喜劇與心靈療癒

故事開端源於一場荒謬的意外：男主角李有彬迷路走錯農地，竟將女主角辛苦栽培的貴重草莓吃光，因而被迫留在草莓園打工賠償。兩人因言語不通而鬧出大量「雞同鴨講」的搞笑誤會，但在慢活的小島生活與共同勞作中，兩個各有精神創傷與人生低谷的人相互扶持，漸漸從衝突發酵成甜中帶酸的真心真愛。

男主角李有彬迷路走錯農地，竟將女主角辛苦栽培的貴重草莓吃光，因而被迫留在草莓園打工賠償。（IG@merryberrylove_ntv）

男主角李有彬迷路走錯農地，竟將女主角辛苦栽培的貴重草莓吃光，因而被迫留在草莓園打工賠償。（IG@disneyplusjp）

男女主角兩個各有精神創傷與人生低谷的人相互扶持，漸漸從衝突發酵成甜中帶酸的真心真愛。（IG@merryberrylove_ntv）

5.吸睛副線與趣味「神隊友」助攻

南潤壽飾演前往茶呂島工作假期（台灣稱打工度假）的韓國青年「朴久南」（又譯朴建安），偶遇由久間田琳加飾演的塔羅占卜師「水野麻里」。一個能精準算出他人命運卻算不出自己愛情的占卜師，與率直熱情的韓國青年展開趣味橫生的戀情，兩人更成為協助男女主角化解誤會、推進感情發展的最佳情感神隊友。