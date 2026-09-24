Netflix挑情醜聞｜玄彬被惡搞怒視池昌旭　孫藝珍嬌嗔留言笑翻網

韓國影后孫藝珍（又譯：孫藝真）闊別螢幕四年後重磅回歸，夥拍池昌旭與NANA（林珍兒，又譯林珍娜）主演的Netflix韓劇《挑情醜聞》（The Scandal）已於9月18日在Netflix全球獨家上線，開播即登上Netflix韓國排行榜冠軍。戲中孫藝珍與池昌旭上演多場火花四濺的親密戲，戲外青龍系列大獎（Blue Dragon Series Awards）官方帳號貼出一張「惡搞合成圖」，意外釣出孫藝珍與丈夫玄彬隔空放閃，掀起網民熱烈討論：「國民夫妻簡直太恩愛。」



孫藝珍夥拍池昌旭與NANA主演的Netflix韓劇《挑情醜聞》（The Scandal）於上周已在Netflix上架。（IG@bluedragonawards）

青龍系列大獎（Blue Dragon Series Awards）官方帳號貼出一張「惡搞合成圖」，意外釣出孫藝珍與丈夫玄彬隔空放閃。（IG@vast.ent）

改編經典小說《危險關係》 朝鮮版情場權謀賭局

《挑情醜聞》改編自2003年由裴勇俊及全度妍（台譯：全道嬿）主演的經典韓國古裝電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》，靈感源自法國著名小說《危險關係》（Dangerous Liaisons）。故事背景設定於朝鮮時代，孫藝珍飾演才華出眾、不甘受限於傳統封建體制的貴族「趙氏夫人」；池昌旭則飾演號稱「朝鮮第一情場高手」的「趙元」。二人展開一場大膽又危險的愛情賭局，並將恪守貞節的貴族寡婦「安熙妍」（或稱淑夫人，NANA飾）捲入其中，在挑戰嚴苛儒教秩序與封建名教的兩班豪門與莊園情場中陷入危險糾葛。

孫藝珍在《挑情醜聞》飾演才華出眾、不甘受限於傳統封建體制的貴族「趙氏夫人」。（IG@netflixkr）

池昌旭在《挑情醜聞》飾演號稱「朝鮮第一情場高手」的「趙元」。（IG@netflixkr）

NANA飾演恪守貞節的寡婦「熙妍」。（IG@netflixkr）

池昌旭笑言「沒看玄彬眼色」 惡搞圖引孫藝珍親自留言

隨著劇集熱播，飾演「趙元」的池昌旭日前接受媒體訪問時，被問及與孫藝珍拍攝大量激情感情戲時會否顧慮玄彬，他笑稱：「大家都說『全韓國國民都在看玄彬的眼色』，但我完全沒有看他的眼色。我唯一的罪，就是愛上了趙氏夫人。」

飾演「趙元」的池昌旭在《挑情醜聞》與孫藝珍展開一場危險的愛情賭局與情慾攻防。（《挑情醜聞》劇照）

青龍獎官方IG隨後藉題發揮，將玄彬過往劇照中眼神銳利的「死亡凝視」合成到孫藝珍與池昌旭的親密對戲背景中，畫面極具喜感。意想不到的是，孫藝珍本人隨後親自現身留言區俏皮回應：「老……老公，你怎麼會在這？」並附上害羞表情，親自接住官方玩笑。

老……老公，你怎麼會在這？ 孫藝珍俏皮回應

青龍獎官方IG隨後藉題發揮，將玄彬過往劇照中眼神銳利的「死亡凝視」合成到孫藝珍與池昌旭的親密對戲背景中，孫藝珍本人親自在留言區回應。(IG截圖）

青龍系列大獎（Blue Dragon Series Awards）官方帳號貼出一張「惡搞合成圖」，意外釣出孫藝珍與丈夫玄彬隔空放閃。（IG@yejinhand）

評論區的網民笑言：「如果背後有玄彬這種銳利的眼神，誰還敢亂來」、「韓國國民果然都在看玄彬眼色」、「結婚了還被老公隔空『緊盯』拍吻戲，夫妻倆默契簡直太好。」

韓國國民果然都在看玄彬眼色。 網民留言

孫藝珍於2022年與玄彬結婚。（網上圖片）

因《愛的迫降》結緣 結婚生子後依然甜蜜

孫藝珍與玄彬於2018年合作電影《智命談判》，其後於2019年合作tvN爆紅劇集《愛的迫降》（Crash Landing on You）擦出愛火。二人於2021年1月公開戀情，2022年3月31日舉行婚禮，並於同年11月迎來兒子誕生。如今孫藝珍產後復出強勢回歸，夫妻二人依然不忘隔空放閃，再次展現「國民夫妻」的獨特魅力。

孫藝珍與玄彬於2018年合作電影《智命談判》。（《談判》劇照）

孫藝珍與玄彬於2018年合作電影《智命談判》。（《談判》劇照）