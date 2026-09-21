挑情醜聞｜池昌旭Nana大尺度床戲　網民嘲笑：像兩條木樁沖涼！

Netflix19禁古裝韓劇《挑情醜聞》（The Scandal）於9月18日上線後，隨即衝上全球多地區觀看榜首與社交媒體熱搜。除了孫藝珍（又譯：孫藝真）睽違多時的復出演出備受矚目，飾演情場浪子「趙元」的池昌旭與飾演守節寡婦「安熙妍」的Nana（林珍兒或譯林珍娜），在第7集中爆發的激情床戲，更引發全網熱議。池昌旭全裸露臀、Nana赤裸上身露點，兩人展開近4分鐘尺度大開的激情演出，視覺衝擊力十足。

這場關鍵床戲本應是全劇壓抑慾望釋放的最高潮，不少觀眾看完後卻表示難以入戲。有網民留言形容：「睇到我心如止水，明明衫都剝晒，但兩人眼神完全沒有情慾流轉，簡直像兩個木樁子在互相搓澡，太生硬了！」



池昌旭與Nana在《挑情醜聞》上演長達數分鐘的大尺度親密戲，Nana赤裸上身露點。（《挑情醜聞》劇照）

Netflix19禁古裝韓劇《挑情醜聞》（Scandal）已於9月18日上線。（IG@netflixkr）

19禁劇集上線 防護措施與替身揭秘

由《銀嬌》導演鄭址宇執導的《挑情醜聞》，改編自2003年經典韓國電影《挑情寶鑑》（台灣及大陸譯：《醜聞：朝鮮男女相悅之事》，原著為法國名著《危險關係》）。故事講述池昌旭飾演的花花公子「趙元」，與孫藝珍飾演的「趙夫人」展開情感賭局，蓄意誘惑由Nana飾演的守貞寡婦「安熙妍」。第7集約38至42分鐘期間，兩人在昏暗房間內上演近4分鐘親密戲，全劇在韓國被評為19禁等級。

由《銀嬌》導演鄭址宇執導的《挑情醜聞》，改編自2003年經典韓國電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》。（IG@netflixkr）

《挑情醜聞》第7集約38至42分鐘期間，池昌旭與Nana在昏暗房間內上演近4分鐘親密戲（《挑情醜聞》劇照）

針對網絡傳出「全裸假戲真做」的說法，有資深劇迷分析指出，演員拍攝時均設有肉色防護貼布與安全衣物，片尾字幕亦明確列出「Nana替身（Body Double，即裸替）」名單，證實部分角度或高難度動作由專業替身協助完成。此外，池昌旭與Nana私下相識多年，拍攝過程極具默契。

池昌旭與Nana私下相識多年，拍攝過程極具默契。（IG@netflixkr）

Netflix19禁古裝韓劇《挑情醜聞》（Scandal）已於9月18日上線。（《挑情醜聞》劇照）

負評派：缺乏化學反應 嘲「性縮力」爆燈

劇集播出後，社交平台湧現大量批評帖文，質疑兩人缺乏「化學反應（Chemistry）」：「兩個人身材是好的，但是拍出來卻像兩個木樁子在搓澡，完全沒有性感可言。」「這就是傳說中的『性縮力（即讓人大失性趣的表現）』爆燈嗎？眼神完全沒有愛意，只有尷尬與硬撐。」

《挑情醜聞》第七集中池昌旭與Nana的高潮親密戲掀起網絡熱議。（《挑情醜聞》劇照）

不少網民認為池昌旭與Nana兩人缺乏化學反應（Chemistry）。（《挑情醜聞》劇照）

有網民分析，Nana在演出高潮情緒時「表情過於僵硬、眼神甚至帶有幾分驚悚」，欠缺陷入愛慾中的柔情與掙扎；池昌旭的角色設定本應是游刃有餘的情場浪子，但在這場關鍵戲中，動作卻顯得過於機械化，未能展現出內心被動搖的層次感。加上兩人私下太過熟絡，演出「失控沉淪」時反而少了禁忌之戀應有的陌生感與衝動。

《挑情醜聞》中池昌旭與Nana獻出演藝生涯最大尺度的全裸親密床戲。（《挑情醜聞》劇照）

有網民批評，Nana在演出高潮情緒時表情過於僵硬。（《挑情醜聞》劇照）

看著兩個相識多年的熟人拍大尺度親密戲，螢幕外的我都替他們感到尷尬。 網民留言

支持派：展現專業敬業態度 重心理博弈

不過，亦有大量支持者與劇評人為兩人平反，指出這場親密戲的精髓在於「心理博弈」而非純粹「肉慾」。有支持者認為：「在朝鮮時代封建禮教下，寡婦與浪子的愛恨交織本來就帶有罪惡感與克制，演員的微表情拿捏得當，展現了極高的專業與敬業態度，不應單憑幾句調侃就抹煞他們的破格付出。」

池昌旭在《挑情醜聞》中飾演花花公子「趙元」。（IG@netflixkr）