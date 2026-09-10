盤點10部2016經典韓劇！回味「神仙打架年代」　鬼怪與信號皆上榜

近期社群平台掀起一股2016懷舊風潮，除了流行服飾與經典音樂掀起回憶殺，不少網友更公認2016年是韓劇史上難以超越的「神仙打架年」。從《太陽的後裔》、《Signal 信號》，到紅遍全球的現象級作品《孤單又燦爛的神－鬼怪》，當年的韓劇題材多元，橫跨奇幻、醫療、古裝與懸疑，更創造出無數經典場面與洗腦OST。



若你也正面臨劇荒，不妨跟著這篇2016年經典韓劇總整理，一起重溫那些至今仍讓人念念不忘的「神劇」！

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回顧2016年經典韓劇，這10部至今難以超越！

1. 《孤單又燦爛的神－鬼怪》

如果要選一部代表2016韓劇熱潮的作品，《孤單又燦爛的神－鬼怪》絕對榜上有名。當年不僅紅遍台灣，孔劉也憑「鬼怪金信」一角成為無數觀眾心中的男神。故事講述擁有不死之身的鬼怪金信（孔劉），必須找到命中注定的「鬼怪新娘」，由她拔出胸口的劍，才能結束漫長生命。某天，他遇見自稱「鬼怪新娘」的少女池恩卓（金高銀），兩人也因此展開一段跨越生死的愛情。浪漫、奇幻又帶點虐心的故事，加上孔劉、金高銀與李棟旭的高人氣組合，《鬼怪》幾乎集結了當年韓劇的爆款元素。多年後重看，經典OST與名場面依然讓人瞬間回到那個追劇追到欲罷不能的時光。

2. 《太陽的後裔》

《太陽的後裔》講述特戰部隊軍人劉時鎮（宋仲基 飾）與外科醫生姜慕妍（宋慧喬 飾）的愛情故事。兩人意外相識，歷經分合後在海外災區重逢，面對戰爭、地震等突發事件，也在一次次生死考驗中重新確認彼此的心意。除了「雙宋CP」的感情線，徐大英（晉久 飾）與尹明珠（金智媛 飾）的虐戀同樣受到關注。軍人與醫生的角色設定，加上災區救援與生死考驗，讓劇情在浪漫愛情之外，也多了緊張感與使命感。劇集播出後，「雙宋CP」更從戲裡走到戲外，宋仲基與宋慧喬於2017年結婚，2019年宣布離婚。雖然最終未能走到最後，兩人的戀情仍為這部當年的現象級韓劇增添不少話題。

3. 《W－兩個世界》

如果現實世界與漫畫世界能夠互相穿越，會發生什麼事？《W－兩個世界》便以這個設定展開故事。胸腔外科醫生吳妍珠（韓孝周 飾）意外進入父親筆下的漫畫《W》，並遇見漫畫男主角姜哲（李鍾碩 飾）。然而，姜哲並不知道自己只是漫畫中的人物，隨著兩人逐漸產生感情，現實與漫畫世界的界線也開始模糊，背後更牽扯出一連串不為人知的秘密。《W》最吸引人的地方，就是大膽結合穿越、懸疑與愛情，劇情不斷反轉，讓人很難猜到下一步。

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4. 《藍色海洋的傳說》

《藍色海洋的傳說》以「人魚與人類的愛情」為主軸，講述天才騙子許俊宰（李敏鎬）與來到陸地的人魚沈清（全智賢）的故事。沈清來到現代世界後，陰錯陽差與俊宰相遇，兩人從陌生、互不理解，到逐漸產生感情，故事也穿插兩人在朝鮮時代的前世緣分。劇中融合前世今生、愛情、喜劇與懸疑元素，讓這段跨越時空的戀情不只是單純的浪漫故事。最大的看點莫過於「李敏鎬＋全智賢」的夢幻組合。全智賢飾演的人魚沈清可愛又脫線，與李敏鎬飾演的高冷騙子形成強烈反差，兩人自然的化學反應也為劇情增添不少喜劇感。

5. 《Signal 信號》

相比當年的浪漫愛情劇，《Signal 信號》走的是截然不同的路線。刑警朴海英（李帝勳 飾）意外發現一支能與過去聯繫的老舊無線電，並透過無線電與過去的刑警李材韓（趙震雄 飾）通話。兩人跨越時間合作，試圖破解懸案、追查真相，女刑警車秀賢（金惠秀 飾）也成為關鍵人物。劇情融合懸疑、犯罪與時間穿越，透過一宗宗案件探討「如果改變過去，現在是否也會跟著改變」的命題。此外，睽違十年《Signal 信號》第二季也有望於年底播出。

6. 《Doctors》

《Doctors》講述曾是問題少女的劉慧靜（朴信惠 飾），在高中老師洪智弘（金來沅 飾）的影響下逐漸找到人生方向，最終成為神經外科醫生。多年後，兩人在醫院重逢，從師生再次成為同事，也重新面對當年的感情。除了男女主角的愛情線，劇中也描寫醫院裡的競爭、友情，以及醫生面對病人生死時的抉擇。劉慧靜從叛逆少女一路成長為能獨當一面的醫生，讓《Doctors》不只是一部愛情劇，也多了勵志與成長元素。朴信惠與金來沅的年上戀設定，更成為當年的話題之一。

7. 《THE K2》

《THE K2》以政治權力鬥爭為背景，講述曾任傭兵的金濟夏（池昌旭 飾）遭到陷害後回到韓國，被準第一夫人崔宥珍（宋玧妸 飾）相中，聘為貼身保鑣。過程中，他遇見被藏起來的總統候選人張世俊議員私生女高安娜（林潤娥「又譯：允兒」 飾），也因此捲入一場圍繞政治、權力與家族秘密的鬥爭。除了緊張的權力角力，《THE K2》最大的看點就是池昌旭的動作戲，從近身格鬥到追車場面都拍得俐落有張力，充分展現他的動作魅力。

8. 《奶酪陷阱》

改編自同名人氣網路漫畫的《奶酪陷阱》，講述平凡的大學生洪雪（金高銀 飾）與校園風雲人物學長劉正（朴海鎮 飾）的愛情故事。劉正外表溫柔體貼、成績優秀，卻讓洪雪逐漸發現，他似乎藏著不為人知的一面。除了愛情線，劇中也描寫校園裡的人際關係、友情與競爭，貼近大學生的真實生活。《奶酪陷阱》最特別的地方，是劉正並非傳統的完美男神。他越是溫柔，越讓人猜不透真實想法，觀眾也在嗑糖的同時忍不住懷疑：「他真的沒問題嗎？」這種曖昧又帶點危險感的角色設定，也是最吸引人的地方。

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9. 《雲畫的月光》

《雲畫的月光》以朝鮮時代為背景，講述女扮男裝的洪羅溫（金裕貞 飾）陰錯陽差進入宮中成為內侍，並與世子李韺（朴寶劍 飾）相遇。原本互看不順眼的兩人，在一次次相處中逐漸產生情愫，羅溫的真實身分曝光後，也讓這段感情面臨更多考驗。朴寶劍飾演的李韺，從調皮任性的世子逐漸成長為有擔當的君主，而金裕貞則將羅溫的活潑與可愛詮釋得十分討喜。兩人自然的互動與高CP感，成為全劇最大亮點。

10. 《月之戀人－步步驚心：麗》

《月之戀人－步步驚心：麗》講述現代女子高夏真（IU 飾）意外穿越到高麗時代，成為少女解樹，並與多位皇子相遇。她與四皇子王昭（李準基 飾）逐漸產生感情，卻也因此捲入皇位爭奪與兄弟間的權力鬥爭。多位皇子各有鮮明個性，讓劇情不只有穿越愛情，也交織宮廷權力與命運糾葛。如果說《雲畫的月光》是2016年甜寵古裝的代表，《月之戀人》則走虐戀路線，越愛越虐的劇情，也讓王昭與解樹的故事至今仍令人難忘。

2016年的韓劇至今仍有不少經典作品讓人難以忘懷，從浪漫愛情、奇幻穿越到懸疑推理，每一部都留下屬於那個時代的回憶。看完這10部神劇，你心目中最愛的是哪一部？又是哪部讓你至今重看依然會心動、會流淚？歡迎留言告訴我們！

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