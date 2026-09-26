AI短劇上億人在追　5部爆紅神作推薦　韓劇美劇古裝劇類型全都有

2026年AI短劇正以驚人的速度席捲全網。過去大眾對AI影片「肢體僵硬、五官變形」的粗糙印象，如今早已被徹底顛覆。不只畫面精緻度大幅提升，就連角色眼神中的情緒與「演技」，都逼真到不可思議。光是今年前8個月，上線的AI短劇就高達43萬部，中國微短劇已吸引全網超過8億用戶天天追劇！



究竟是哪幾部神劇，成功引爆這波AI短劇熱潮？以下就帶你快速認識目前話題度最高的幾部AI短劇，一起看看它們究竟憑什麼掀起全網追劇熱潮！

爆紅AI短劇有哪些？（點圖放大瀏覽▼▼▼）

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1.《萬妖圖錄傳》

《萬妖圖錄傳》講述一名現代男子反套路穿越，成為大唐罪臣之女姜月初。她在流放途中瀕死之際，意外覺醒至寶「萬妖圖錄」——只要斬殺妖魔、將其收入妖譜，便能奪取對方畢生神通。從此一路殺伐果斷、越級爆殺，從鎮魔司小吏一路查案進入長安，最終更揭發上界天庭為吸取香火、縱容妖魔作亂的驚天陰謀，帶領人族打破神魔枷鎖。《萬妖圖錄傳》之所以爆紅，除了「大女主不戀愛腦、專注事業升級」所帶來的極致爽感，更在於其龐大的世界觀，以及AI打造出的統一建模、華麗特效與流暢打鬥場面。

2.《硯邊青梅》

這部作品由創作者「晚晚小記」一人獨力完成，靈感來自顏真卿被譽為「天下第二行書」的《祭姪文稿》。故事講述一名現代博物館員意外穿越回大唐天寶年間，成為顏真卿之姪顏季明的青梅竹馬。最讓人揪心的是，女主角知道歷史，也知道眼前這名溫潤少年，再過幾個月就會在安史之亂中殉國。故事在尊重歷史的基礎上，加入小說式的想像，描寫史書中沒有記錄的日常生活、感情，以及少年面對家國危難時的選擇。

3.《The Accident》

這部作品由兩位00後學生利用課餘時間自學AI工具完成，是近期爆紅的美式校園AI短劇。故事從校報社的學霸女主角在派對上撞見男友出軌開始，一氣之下，她竟吻上了剛好路過的棒球隊隊長。沒想到這場意外之吻，竟成了兩人展開青春拉扯與曖昧情愫的起點。女主角文靜中帶點帥氣，主角群之間沒有勾心鬥角或惡意競爭，反而呈現出自然又真誠的女生友情，讓人看得格外舒服。除了劇情吸睛，作品在畫面表現上也相當突出。細膩的表情、自然的光影，加上美式校園派對、棒球社團與音樂場景，都營造出濃濃的青春美劇氛圍，也因此被不少觀眾稱為「AI美劇標竿」。

4.《發配邊關，罪妻開荒養出戰神》

這部作品是近期人氣很高的古風種田AI漫劇，結合穿越、開荒經營與先婚後愛等元素。故事講述一名帶有木系異能的末世專家，意外穿越成邊關罪奴，並在選妻大會上選中一名窮困卻身手了得的百戶。她靠著現代農耕知識挖野菜、開荒、做美食，硬是把原本荒涼的邊關一步步經營起來；男主也在她的支持下，從落魄小兵一路成長為威震四方的戰神。作品沒有常見的宅鬥與勾心鬥角，反而以溫馨的家庭日常為主。女主角專心搞事業，男女主角彼此支持、一起成長，輕鬆踏實的劇情也讓它成為不少觀眾喜愛的「下飯解壓神劇」。

5.《漂亮的惡意》

《漂亮的惡意》故事充滿韓劇風格，融合財閥校園、霸凌與多角戀元素。女主角張知安是一名來自四川的留學生，到韓國頂級財閥高中作交換生，還被分到最底層的F班。面對校園霸凌與階級排名，她靠著一身好功夫一路反擊，甚至反過來「英雄救美」，成為全劇最大亮點。作品最大的特色除了角色高顏值、劇情節奏快，AI打造的表情、光影與打鬥場面也相當細膩，再加上濃濃的韓劇氛圍，讓不少觀眾一度難以分辨是真人劇還是AI作品。女主角不戀愛腦、遇事直接解決的設定，也讓這部作品被網友稱為「AI版韓劇」。

隨著AI生成的畫面、人物表情與動作越來越自然，這類作品也逐漸從「新奇嘗鮮」走向真正的內容市場。AI短劇的快速竄起，究竟會成為影視產業的新風口，還是只是一波短暫熱潮？歡迎留言分享你的看法！

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